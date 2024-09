Àngel Llàcer se deshoga en directo y muestra las cicatrices de su enfermedad

En los últimos meses, Àngel Llàcer ha sido noticia por una grave crisis de salud que estuvo a punto de costarle la vida. Todo comenzó durante un viaje a Vietnam, donde contrajo una peligrosa bacteria, Shigella, que lo llevó a enfrentar una dura batalla médica. Este sábado, Llàcer regresó a la televisión y rompió su silencio en el programa "Col·lapse" de TV3, donde compartió con la audiencia los detalles de su experiencia, una historia cargada de emociones y dolor.

Momentos difíciles

Llàcer relató que la bacteria le causó síntomas graves desde el inicio, incluyendo dolores abdominales intensos, heces con sangre y fiebre alta. "Era un horror, cada vez tenía más fiebre y dolor. Los médicos estaban muy preocupados", explicó. La infección derivó en una complicación aún más severa: una fascitis necrotizante, una enfermedad que afecta el tejido blando y que puso en riesgo su vida. Durante este proceso, Àngel fue sometido a cuatro operaciones en la pierna y pasó 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A través de las redes sociales, el propio Àngel Llàcer ya había compartido algunos detalles de esta pesadilla médica. "Llegué a temer por mi vida, incluso me despedí de mi familia y mis seres queridos", confesó en su emotivo relato. En el programa de TV3, el actor volvió a recordar esos momentos en los que pensó que no sobreviviría. “El gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo, y si entraba en un órgano vital… se acabó”, explicó con lágrimas en los ojos. Los médicos le dieron una dura advertencia: "O sales sin pierna o no sales". Con una gran fortaleza emocional, Llàcer mostró en el programa las cicatrices que le dejó la enfermedad, unas marcas visibles en su pierna que evidencian la dureza de las intervenciones a las que tuvo que someterse. Aunque ahora se encuentra mucho mejor, reconoció que aún no está completamente recuperado, y que el proceso ha sido más largo y complicado de lo que inicialmente pensó.

Quiere volver a la televisión pronto

En su relato, Àngel destacó el apoyo incondicional que recibió de sus seres queridos y amigos durante este difícil periodo. Uno de esos amigos, el músico Manu Guix, estuvo presente en el programa para acompañarlo en su reaparición televisiva. Guix protagonizó una emotiva actuación musical que conmovió profundamente a Llàcer, quien no pudo evitar las lágrimas en varios momentos del programa.

El regreso de Àngel Llàcer a la televisión marca el inicio de una nueva etapa para el actor y presentador, quien ya tiene varios proyectos en marcha. Durante su aparición en "Col·lapse", confirmó que está listo para volver al trabajo y anunció su participación en un nuevo programa de TV3 titulado "Soc i seré". Este concurso marcará su retorno como director, productor y presentador en la cadena catalana. Además, expresó su deseo de retomar su rol como jurado en "Tu Cara Me Suena", donde ha sido extrañado por el público durante su ausencia.

Llàcer también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo vivido y compartir un mensaje a sus seres queridos en los momentos más críticos de su enfermedad: "Quereos los unos a los otros". Estas palabras, pronunciadas en medio del miedo y la incertidumbre, reflejan la intensidad de lo que fue su lucha por la vida.