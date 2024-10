Un acertante de la BonoLoto sorprende en 'Y ahora Sonsoles' al anunciar en qué se va a gastar el premio

Torrecera, una pequeña pedanía de Jerez de la Frontera, está de celebración tras conocer la noticia de que dos de sus vecinos, Perico y Tani, han ganado más de un millón de euros gracias a la BonoLoto. Este inesperado golpe de suerte ha convertido a este humilde matrimonio enmillonarios, cambiando sus vidas en cuestión de horas. Aunque aún no han decidido qué hacer con la totalidad del premio, Perico ya tiene claro un deseo peculiar: comprarse un burro.

La noticia del premio llegó de la manera más sencilla y local posible. "Nos enteramos porque nos lo dijo una vecina", confesó Perico en una entrevista a 'Y ahora Sonsoles'. El boleto premiado fue comprobado en el bar del pueblo, el mismo lugar donde, hace apenas unas semanas, otro afortunado ganó 48.000 euros. Ahora, el establecimiento regentado por Manoli es considerado un talismán de la suerte en Torrecera. Perico y Tani, ambos de 70 años, son muy queridos en su comunidad, y sus vecinos los describen como una pareja trabajadora y humilde. Este golpe de suerte les viene en un momento en el que necesitaban apoyo financiero, y muchos en el pueblo celebran su buena fortuna.

Aunque la cantidad ganada es considerable, más de un millón doscientos mil euros, tanto Perico como Tani tienen ideas sencillas sobre cómo disfrutar de su nueva riqueza. Perico, quien siempre ha estado vinculado al trabajo en el campo, expresó su deseo de comprarse un burro, un animal que formó parte importante de su vida laboral. "Siempre he tenido burros y me gustan mucho. Mi sueño ahora es tener uno porque me gusta más que un coche", explicó Perico en el programa de las tardes de Antena 3. Por su parte, Tani también tiene un deseo más sentimental que material: una muñeca. "Siempre me han llamado la atención las muñecas, y me gustaría comprarme una", comentó Tani, quien tiene una pequeña colección en casa. Los caprichos del matrimonio son un reflejo de su sencillez y el valor que le dan a los recuerdos de su pasado.

Por su parte, Bartolomé, el hijo del matrimonio, también habló sobre el impacto del premio en la familia. Aunque reconoce que el dinero será útil para cubrir deudas y pagar la hipoteca, aseguró que su vida no cambiará drásticamente. "Yo seguiré trabajando todos los días. Esto no va a cambiar mi vida", afirmó. Asimismo, Perico bromeó sobre su buena fortuna, recordando que el boleto le costó solo dos euros. "En pesetas es mucho dinero, pero si alguien me regala el burro, mejor", comentó entre risas.