Anthony Mackie revela en 'El Hormiguero' qué es lo que más le sorprende de su doblaje en castellano: "Siempre creo que sueno como Antonio Banderas..."

'El Hormiguero' ha vivido la noche de este martes uno de sus programas más internacionales al recibir a dos grandes estrellas de Hollywood: Anthony Mackie y Danny Ramírez, protagonistas de la esperada película "Capitán América: Brave New World", que llegará a los cines el próximo 14 de febrero. Pablo Motos y su equipo han hecho gala de su habitual espontaneidad para sacar a relucir detalles curiosos y anécdotas inéditas de los actores, quienes no han dejado de bromear y conectar con el público español.

Al inicio del programa, Mackie y Ramírez han sido recibidos con una ovación por parte del público. "Qué barbaridad de plató, cuánta gente hay en el público", ha comentado Mackie sorprendido. Por su parte, Ramírez ha añadido: "Es una gran locura. No han dejado de preguntar por vosotros todo el tiempo", ha revelado Pablo Motos, destacando la expectación generada por los actores. Asimismo, Danny Ramírez ha demostrado sus habilidades en castellano, aunque con modestia. "Yo hablo castellano, pero no es perfecto. Creo que me van a entender cuando hable", ha comentado. Mackie, en cambio, ha confesado que está aprendiendo el idioma gracias a su compañero, aunque de manera peculiar: "Solo me ha enseñado tacos. Estoy intentando equilibrar el buen vocabulario con los tacos", ha bromeado entre risas.

Por otra parte, los actores han protagonizado un momento único en el programa de Antena 3 al conocer a Patricia, la traductora oficial de 'El Hormiguero'. Mackie no ha dudado en bromear con ella: "Tienes que bajar el tono de la voz para sonar como yo, más varonil", ha dicho entre carcajadas, a lo que Ramírez ha añadido: "Hemos hecho historia, es la primera vez que presentan a la traductora en 20 años de programa". Además, Anthony Mackie ha hablado sobre la importancia de "Capitán América: Brave New World". "Esta película es especial por muchos motivos. Es el comienzo, la base sobre la que Marvel va a construir la segunda fase de su universo", ha explicado. Sin embargo, ha confesado que fue el último en enterarse de que asumiría el papel del nuevo Capitán América. "Todo el mundo lo sabía menos yo. Pensé que iban a matar a mi personaje, pero parece que no", ha dicho entre risas.

En otro orden de cosas, Ramírez ha hablado sobre su experiencia como el nuevo Falcon. "El traje fue un gran orgullo para mí porque fue un proceso de tres años desde que me dieron el personaje hasta que comenzamos a rodar", ha compartido. Sin embargo, ha confesado haber vuelto loco al equipo de vestuario: "Cada vez estaba más fuerte y rompía los trajes. Tuvimos que cambiarlos cada semana". Otro de los temas destacados ha sido la presencia de Harrison Ford en la película. "Es fantástico. Pensé que sería gruñón, pero es un encanto. Levanta siempre la moral en el rodaje", ha comentado Mackie. Ramírez también ha compartido su experiencia previa con el actor en "Hollywood: Departamento de Homicidios", aunque con humor: "No salí en ningún momento de la película, solo de perfil y muerto", ha bromeado.

Mackie también ha relatado una divertida anécdota sobre el idioma español: "Una vez le pedí a Danny que me enseñara cómo pedir pollo con judías en español. Lo que me dijo no era para nada lo que quería decir. Acabé insultando al camarero y tuvimos que salir del restaurante", ha confesado entre risas, mientras Ramírez ha replicado: "Eso es mentira… o si lo es, no lo voy a contar". Además, Danny Ramírez ha recordado cómo su participación en "Top Gun: Maverick" le ayudó a superar su miedo a volar. "Mentí para conseguir el papel porque no podía decir que no a esa película. Me enseñaron a volar y acumulé 44 horas en el aire", ha explicado. Además, ha elogiado a Tom Cruise: "Es una persona muy especial, me ha apoyado mucho y se ha vuelto alguien importante en mi vida".

En los últimos compases de la entrevista, Anthony Mackie también ha hablado de su dislexia, una condición que lo acompaña tanto en su vida personal como en su trabajo. "Se me da peor leer palabras que trabajar con números. Tengo una mente increíble para las cifras, soy como un Russell Crowe negro", ha bromeado, arrancando risas del público. Asimismo, el programa ha cerrado con un vistazo al tráiler de la película y las reacciones de los actores al escuchar el doblaje en castellano. Mackie ha confesado: "Siempre me escucho como si fuera Antonio Banderas en "El Gato con Botas". Es una experiencia muy diferente, pero me encanta. Tengo ganas de conocer a la persona que pone mi voz".