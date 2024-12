Antonio Orozco manda un cariñoso mensaje a Raphael en 'El Hormiguero': "Ojalá pronto tengamos buenas noticias..."

El plató de 'El Hormiguero' ha recibido este tercer martes de diciembre a Antonio Orozco, uno de los artistas más queridos y reconocidos de la música en español. El cantante catalán, conocido por su papel como jurado en 'La Voz', ha acudido al programa para desvelar detalles exclusivos sobre su próximo álbum, su gira conmemorativa y otros proyectos personales. Con su característico sentido del humor y cercanía, Orozco ha compartido una velada llena de emoción junto a Pablo Motos y las inconfundibles hormigas Trancas y Barrancas.

La entrevista ha comenzado con un recibimiento efusivo por parte de Pablo Motos, quien ha bromeado al anunciar: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Antonio Orozco". El cantante ha entrado en el plató de Antena 3 entre aplausos y se ha dado un afectuoso abrazo con Pablo Motos. Uno de los grandes anuncios de la noche ha sido la gira con la que Antonio Orozco celebrará sus 25 años en la música. "Tenemos ahora mismo una gira que celebra 25 años de mi carrera y un álbum que estará disponible en la primavera de 2025", ha revelado emocionado. Orozco no ha ocultado su entusiasmo al compartir que las entradas para esta gira ya están disponibles. "Se ponen a la venta 185.000 entradas para 25 ciudades. Es un sueño hecho realidad porque sé que en este programa pasan cosas increíbles", ha añadido.

Por otra parte, el cantante también ha hablado sobre las pruebas técnicas previas al lanzamiento de las entradas: "No se va a caer el servidor, esta mañana hemos estado haciendo pruebas. Ojalá pase que se colapse la web y que toda la gente se vuelque en comprar una entrada", ha bromeado entre risas. Durante la entrevista, Orozco también ha mostrado su entusiasmo por la inminente final de 'La Voz', que se celebrará el viernes 20 de diciembre en Antena 3. Manuel, Gara, Lola Emme y Alan, representando a los equipos de Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi, competirán por convertirse en la mejor voz de esta edición.

Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para hablar sobre Raphael, quien recientemente ha sufrido un ictus. "Se lo ha llevado al hospital y parece que las pruebas van bien", ha comentado Pablo Motos. La noticia ha impactado a Orozco, quien ha expresado su cariño y admiración por el icónico artista español: "Me he quedado en shock al saberlo. Raphael es el artista más fuerte que conozco y ha salido de cosas más fuertes que esta. Ojalá pronto tengamos noticias buenas". Asimismo, Antonio Orozco ha presentado también su nuevo single, titulado "Te juro que no hay un segundo que no pienso en ti". Entre risas, Pablo Motos le ha preguntado si no había otro título más corto, a lo que Orozco ha respondido con naturalidad: "No había un título más largo ni más corto. Es una canción muy especial para mí porque está dedicada a mi hija, pero también a todas las hijas de todos".

El cantante catalán ha explicado que durante el proceso de composición se ha inspirado en los momentos que compartía a distancia con su hija pequeña: "Le mandaba poesías mientras ella aprendía a hablar. Me enviaba textos hablados y me pareció tan bonito que decidí convertirlo en una canción". El videoclip del single cuenta con la participación de dos figuras clave en su vida: su hija y su pareja, Icíar. "Salen dos de las personas más importantes de mi vida. Invito a todos a que lo vean y las descubran", ha declarado el artista.

En otro orden de cosas, Orozco también ha hablado sobre cómo la paternidad ha transformado su forma de ver la vida y componer. "Los hijos enseñan a querer, pero sobre todo a creer. Aprendes a construir algo juntos y eso te cambia para siempre", ha afirmado con emoción. Sobre los momentos que más lo "desarman", Orozco ha destacado los pequeños logros diarios de su hija: "Cada mañana que amanece, ella sabe una palabra nueva o razona algo distinto, y a veces yo no estoy ahí cuando lo aprende. Eso lo llevo muy mal, pero mi mujer, que es todo para mí, me va explicando todo lo que ocurre".

Durante la charla, Antonio Orozco ha compartido divertidas anécdotas sobre su relación con otros artistas, como David Bustamante. Entre risas, ha recordado cómo en 2005 promocionó sin querer una canción de Bustamante en Venezuela: "Allí la gente pensaba que era mía porque sonaba igual, pero no. Al final, acabé cantándola y haciéndole la promoción gratis". También ha hablado de su amistad con Pablo López, con quien mantiene una dinámica única: "Nos llamamos incluso en directo durante nuestros conciertos. Algún día tendremos que escribir un libro sobre esto".

Sobre su próximo álbum, Orozco no ha escatimado elogios: "Va a ser el mejor disco de mi vida y el más caro. Lo he grabado en Londres y le he dedicado más tiempo que nunca". El cantante ha reflexionado también sobre cómo sus composiciones evolucionan con los años: "La sombra de lo que ya escribí siempre se asoma, pero con el tiempo aparecen nuevos sonidos y nuevas ideas". Antes de despedirse, Antonio Orozco ha sorprendido a Pablo Motos con un regalo: una camiseta con el título de su single. "Es muy bonita, muchas gracias Antonio. Me la pondré", ha asegurado el presentador de Atresmedia.