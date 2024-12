Raphael, ingresado tras sufrir un fallo cardiovascular grabando con David Broncano

El cantante Raphael ha dado un susto tremendo a sus seres queridos, pero también al equipo de ‘La Revuelta’, donde se encontraba cuando se ha encontrado indispuesto. Finalmente, el diagnóstico que se ha ofrecido ha sido un fallo cardiovascular. El artista se encontraba en la tarde de este martes en el Teatro Príncipe Gran Vía junto con David Broncano grabando la entrevista cuando ha comenzado a sentir molestias. Ante la gravedad, han tenido que llamar a los servicios de emergencias, presentándose en el lugar una ambulancia que le ha trasladado de inmediato a un hospital a eso de las 19:30 horas de la tarde, como así han detallado fuentes policiales a ‘El Español’.

En principio, se cree que Raphael se encontraba grabando un especial navideño para ‘La Revuelta’ de Broncano, cuando a sus 81 años ha sufrido un fallo cardiovascular. Curiosamente este lunes el artista estaba con la competencia, con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, sin dar visos de que su salud iba a resentirse. Horas más tarde ha tenido que ser ingresado en un hospital de urgencia. En su paso por el espacio de Antena 3 habló sobre su rutina a la hora de subirse a los escenarios, como que “lo primero que hago antes de un concierto es sentarme. Posteriormente voy al escenario. Me gusta pisar las tablas y ver por dónde atacar. Muchas veces he ido varias veces al mismo teatro y cuando vuelvo pienso, ‘ay qué estropeado estás’, porque los teatros envejecen o no se cuidan”. Pues encontrándose en el Teatro Príncipe Gran Vía, orquestando una actuación, se le ha sobrevenido un mal inesperado.