Antonio Orozco, en 'Viajando con Chester': "Me daba miedo dormirme por si se moría mi padre"

La última emisión del programa presentado por Risto Mejide, 'Viajando con Chester', tuvo a dos protagonistas muy interesantes. En primer lugar, el contenido que se emite en Cuatro contó con la visita de la actual pareja de él, Laia Grassi (experta en Inteligencia Artificial). Y, en segundo lugar, pudo conversar con el cantante español Antonio Orozco.

Una de las primeras cuestiones que se abordaron, nada más producirse el encuentro, fue la negativa del artista a acudir a este programa. "Me habían invitado anteriormente a estar en este programa y había decidido no venir. Con el tiempo he querido dar una oportunidad al hecho de conocernos", le explicó Antonio Orozco.

Declaraciones sobre el rechazo al programa

Además, también le quiso comentar de manera clara el motivo de su rechazo: "Lo pasé muy mal con el tema de Pablo López en esa época ('Operación Triunfo'). Es uno de mis mejores amigos. Daría la vida por él, le quiero y lo admiro por igual. Sentarme contigo era difícil para mí porque me hirió eso".

Por su parte, Risto Mejide apuntó: "Venía leyendo la historia de 'Devuélveme la vida', que decías que no creías que iba a ser un hit. Me pasó un poco eso con Pablo, me tienes que entender. No hay mayor lujo en la vida que reflexionar sobre las cosas sin juzgarlas".

Uno de los momentos más difíciles de su vida

Por otro lado, otro de los puntos álgidos de la entrevista fue cuando Risto Mejide le preguntó por el fallecimiento de su padre, que le marcó en su vida. "En ese primer contrato, tengo entendido que la discográfica te lo firma por una canción que acaba de convencerles, que se llamaba 'El cielo estaba dorado'. Y es una canción que, curiosamente, no he sido capaz de encontrar ninguna actuación tuya en directo que la cantes", le preguntó Risto Mejide.

"Nunca la cante… cuando mi padre se cae, el día que se cae, que tiene el accidente... ¡Hostia! Qué fuerte que me hagas esta pregunta, esto no me lo esperaba", comentó un Antonio Orozco emocionado. Además, añadió: "Cuando mi padre tiene el accidente, yo tenía un coche de color rojo, un coche muy pequeñito… Se me llenan los ojos de lágrimas porque es que... como si fuese ayer".

Igualmente, al relatar todo lo ocurrido en ese momento, el artista puntualizó: "Y como mi padre estaba muy grave, porque fue un golpe mortal, yo tenía miedo de, si me duermo, se muere. Sí, como me duerma, se muere. Entonces yo pensaba pues voy a intentar ser fuerte, voy a aguantar, voy a estar con mi madre, con mis hermanos…".

Por último, Antonio Orozco concluyó: "Todo lo que viví me permitió generar una semilla y, con el tiempo, eso se convirtió en una canción, que fue la canción que, por una cosa o por otra, me permitió cumplir el contrato discográfico. Quiere decir que el alma de mi padre, de alguna forma, ha estado siempre presente".