Laia Grassi, pareja de Risto Mejide, se sincera delante de él: "Todo cambió cuando coincidimos en la misma habitación"

En el año 2006, la forma de juzgar de Risto Mejide le hizo ganarse un hueco en la pequeña pantalla por su actuación dentro del jurado de 'Operación Triunfo', aunque ha sabido adaptarse con el paso de los años, ganando prestigio como presentador de televisión en distintos formatos dentro de la pequeña pantalla, ya sea más generalistas como su magacín de actualidad 'Todo es Mentira' (con el que consiguió una Antena de Oro por su trayectoria en el año 2023) o espacios más íntimos y personales, como es el caso de 'Viajando con Chéster', programa que inició el pasado 5 de mayo su temporada número once. En su cuarto programa, además de conversar con el cantante Antonio Orozco, Risto Mejide tuvo el placer de tener a su actual pareja, Laia Grassi, en el sofá del programa de Mediaset y ella se ha sincerado sobre cómo es su relación con el publicista y presentador catalán.

Una relación bien encaminada

"He hecho 'Chéster', pero este es el más complicado", decía el presentador. "Lo primero que haría sería quitarme de encima el elefante de la habitación y contar a los espectadores cómo hemos llegado hasta aquí", propuso Mejide, que tuvo el visto bueno de su novia, experta en Inteligencia Artificial. Risto explicó que querían tratar el tema de la IA en el programa, y la mujer hizo una intervención en 'Todo es mentira', donde también presenta Mejide. "Yo dije que no eras la persona que estábamos buscando", confesó el hombre. "Intuía que si nos sentábamos en el sofá, no sé qué podía pasar por mi cabeza", desveló Mejide. "Entonces pensé que mejor fuera líos. Pero el equipo continuó hablando contigo sin yo saberlo, cerrando tu intervención", prosiguió. Cuando se enteró, quedaron para tomar un café: "Coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado", espetó Risto Mejide.

"Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad. Es que en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando", coincidió Laia, por su parte, antes de abordar el tema por el cual ella había accedido a participar en el programa de Cuatro, la Inteligencia Artificial y el futuro de ella sobre nuestras vidas.