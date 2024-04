Así se disfruta como un niño en "El Hormiguero"

Dos niños sentados frente al cuadro "Las Meninas" de Velázquez (1656) mientras la cámara se les acerca desde la entrada de la sala en la que se encuentra en el Museo Nacional del Prado. La niña emocionada y sin poder quitar la vista de la pintura exclama "hala". No es una escena de una película infantil, ni se trata de un canal en streaming de contenido para niños. Esa escena se pudo ver este martes en Antena 3 en "El Hormiguero" que presenta Pablo Motos, y que anoche visitó Álvaro Morte.

Y es que "El Hormiguero" también es viral con la cantidad de contenidos que dedica a sacarnos una sonrisa con los comportamientos de los más pequeños con sus "Experiencias reales". En esta apartado también entran los abuelos probando sisha y niños comiendo ostras, combates musicales, niños y abuelos en un cambio intergeneracional de música y el emotivo encuentro sin prejuicios entre niños y personas en sillas de ruedas. Una de las iniciativas más aplaudidas y tiernas que ha tenido nunca el programa de 7 y Acción fue la de "Frases célebres de niños", anécdotas que enviaban los espectadores sobre sus hijos, cuyas ocurrencias resultan divertidas, disparatadas a veces y siempre llenas de ternura, pero sobre todo sorprenden por su sinceridad y por demostrar una forma de ver la vida que muchos adultos han olvidado. Con ejemplos como los de Jorge de 4 años: «Mamá, ¿el pollo qué es: vaca o cerdo?».

La recopilación incluyó aquellas vertidas durante el confinamiento. Todo lo recaudado iba para apoyar causas como la investigación de la fibrosis quística. La beca creada en 2009 con el nombre del presentador para concentrar este dinero acabó recibiendo interés internacional gracias al estudio para "mejorar la calidad de vida en los pacientes con fibrosis quística e indicar con mas certeza el trasplante pulmonar en los pacientes con enfermedad más avanzada".

Muy llamativos todos los experimentos con cámara oculta que incluían llegadas de extraterrestres con situaciones desternillantes, o cuando situó en un experimento a niños de campo y niños de ciudad, y sus reacciones al tocar el estiércol y tratar con animales. O como los del campo se hacen cero selfis al día. Pero las grandes diferencias se pudieron ver en su trato con los animales, mientras que uno confesaba que había visto una matanza del cerdo, la niña de ciudad se llevaba las manos a la cara. Lo mismo sucedió cuando les dejaron un gallo entre las manos, el peque sabía tenerlo calmado y la niña tenía miedo. Incluso en julio de 2022 se celebró el programa número 2.500, con un homenaje muy especial donde Motos explicó que "desde que empezó El Hormiguero hace 16 años, han nacido 36 niños y niñas y me gustaría que entren todos", llenando el plató de niños y madres de todo el equipo, incluso alguna embarazada, con lo que el número sigue aumentando.

Niños y arte

En esta ocasión las cámaras se han desplazado al Museo Nacional del Prado para sentar a niños y niñas de distintas edades ante cuadros históricos y aquellos más llamativos. Y los pequeños no han dejado indiferente a nadie, opinando sobre el cuadro de "Las Meninas" sobre el secreto que le cuentan a la Infanta Margarita Teresa de Austria, que lleva "un vestido con el que casi no se puede sentar", que el cuadro tiene una niña pisando un perro y que un ladrón huye con el botín por la puerta del fondo. "Está sobrevalorado", dice uno de los pequeños cuando le indican que están ante uno de los mejores cuadros del mundo.

O dos niñas atónitas ante las majas vestida y desnuda, que no dejan de apreciar detalles imprescindibles como "está desnuda", "a lo mejor salía de la ducha y se ha olvidao la ropa", y "la pose es como si estuviera en un spa". Matiza su compañera que parece que "anuncia un desodorante" y les sorprende a ambas unas "tetas que están muy arriba, muy hinchadas", y si no sería que Pepita Tudó (según unos) o María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo (según otros), "se ha operado el pecho".

El resto de perlas se vertieron delante de "El Jardín de las delicias", que consideraron que tiene "muchas personas que tapan el dibujo", o "Saturno devorando a su hijo" ("un monstruo comiendo una gallina, pero no, tiene culo"), y ante "Los fusilamientos del 3 de mayo" ("es de mala educación matar a otras personas"), no dudaron en preguntar si eso ha sucedido este 3 de mayo de 2024. El experimento, que tenía por objetivo descubrir cómo ven el arte los más pequeños en cuatro minutos, consiguió durante ese tiempo un 13,2% de cuota de pantalla y congregar a 1,7 millones de espectadores de media, en una noche en el que "El Hormiguero" anotó un 12,2% y más de 1,5 millones de personas. Entre todos los públicos que estaban viendo a esa hora a los niños en el museo, casi un 20% (19,8%) eran niños de corta edad, 4,2 puntos más que la siguiente franja de edad.