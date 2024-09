Banderas, música y espectáculo aterrizan hoy en "El Hormiguero"

La tercera semana de la temporada 19 de "El Hormiguero" finaliza hoy y tras la visita anoche de Miguel Ángel Revilla, Pablo Motos recibe en el plató de las hormigas a dos grandes actores que han unido fuerzas en el musical "Gypsy". Antonio Banderas y Marta Riberapondrán el broche final con su visita este jueves en el espacio del access prime time de la parrilla de contenidos de Antena 3.

De broadway a España, pasando por Hollywood

Antonio Bandera nació en Málaga el 10 de agosto de 1960 y es uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente, además de su destacar como cineasta y cantante. Inició su carrera en el teatro de España y posteriormente en el cine, destacando en varias colaboraciones con el director Pedro Almodóvar en los años 80. Más tarde, dio el salto a Hollywood. En 2003, debutó en el teatro estadounidense con la obra Nine, obteniendo una nominación al Premio Tony y ganando el Premio Drama Desk. Banderas también fue nominado a los Premios Primetime Emmy por su actuación en la película para televisión "And Starring Pancho Villa as Himself" (2004) y por su interpretación de Pablo Picasso en la serie "Genius" (2018). En 2019, su papel en "Dolor y gloria" le valió el Premio Goya, el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes, una nominación al Óscar y su quinta nominación al Globo de Oro.

Acompañando al titán malagueño se encuentra Marta Ribera, que nació en Gerona en el año 1971 y ha destacado en el mundo del teatro, especialmente por su trabajo en el género musical. Uno de sus papeles más recordados es el de Lucy Harris en "Jekyll & Hyde", donde actuó junto al cantante Raphael, quien interpretaba el rol principal. Ribera originó este papel en Madrid y continuó interpretándolo en la gira nacional, cuya actuación quedó registrada en la grabación del elenco de la producción española. Otro de sus éxitos fue su interpretación de La Dama del Lago en "Spamalot" de Monty Python, que se estrenó en Barcelona en 2008, y también participó en la grabación del álbum del elenco lanzado ese mismo año. Además, en 2010, dio vida a Velma Kelly en la versión española de "Chicago". En televisión, Ribera destacó como "Eva Ruiz" en las temporadas 5 y 6 de la serie "Un paso adelante", entre 2004 y 2005.

Ambos actores unen fuerzas en "Gypsy", el cuarto musical dirigido por el intérprete malagueño y que contará con la actuación principal de la actriz catalana. El musical aterriza en España por primera vez después de triunfar en Broadway y cuenta la historia de una ambiciosa "madre del artista" que lucha por el éxito de sus hijas, mientras secretamente anhela el suyo propio, ambientada en los Estados Unidos de los años 20 y 30. Un auténtico espectáculo que estará disponible en nuestro país desde el 17 de octubre hasta el 1 de diciembre, de martes a viernes con un pase a las 19:00 y el sábado con uno doble, a las 14:00 y a las 19:00 en el teatro del Soho, Madrid.