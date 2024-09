Revilla pronostica en 'El Hormiguero' las próximas elecciones: "No se puede gobernar con malos compañeros y sin presupuestos"

Tras las apariciones de Edurne e Ilia Topuria a principio de semana, 'El Hormiguero' ha acogido este miércoles a un invitado recurrente y cercano al programa: Miguel Ángel Revilla. El ex presidente de Cantabria, economista, profesor, escritor y secretario general del PRC (Partido Regionalista de Cantabria), es una de las figuras políticas más queridas y polémicas en España, y su participación no ha pasado desapercibida.

Revilla es el invitado que más veces ha estado en el programa de Pablo Motos, superando incluso al cineasta Santiago Segura. En esta nueva visita, su entrada ha estado marcada por un cálido recibimiento del público, que lo ha aclamado mientras ingresaba al plató. Como es habitual, Revilla ha mostrado su cercanía y sentido del humor desde el inicio, haciendo referencia a la canción que sonaba al entrar: "Es el himno oficioso de Cantabria. No me dio tiempo de dejarlo como el oficial, pero el himno que tenemos ahora solo lo canto yo, no lo conoce mucha gente".

La conversación con Pablo Motos se extendió por diversos temas, desde anécdotas personales hasta asuntos políticos de gran actualidad. Uno de los momentos más curiosos fue cuando Revilla compartió una historia sobre su faceta como exportador de caracoles a Francia en los años 70. "En aquella época exportar era complicado, pero tuve la suerte de contar con amigos que me ayudaron. Lo gracioso es que, al llegar a la frontera, descubrimos que los caracoles se habían escapado de las jaulas y estaban pegados a la carrocería del coche. Fue todo un espectáculo", relató, provocando risas entre los presentes.

Por otra parte, el ex presidente de Cantabria también abordó temas más serios, como el conflicto entre Israel y Palestina, que calificó de "terrible". Revilla fue claro al describir a Hamás como un grupo "terrorista", pero no escatimó críticas hacia Israel: "Ahora mismo van por 54.000 personas muertas. Están rozando el asesinato". Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos de no intervenir de manera decisiva y propuso la creación de dos estados como solución al conflicto.

Otro de los temas polémicos que se trataron fue la reciente medida del gobierno español para combatir los bulos y los medios desinformativos, conocida como la "máquina del fango". Revilla opinó que “hay que cortar los bulos de raíz, vengan de donde vengan”, pero advirtió sobre el riesgo de que los gobiernos intenten controlar a los medios de comunicación. Además, aprovechó la ocasión para referirse a la situación en Venezuela, describiéndola como "una dictadura de libro" y criticando el "pucherazo" que, según él, se produjo en las elecciones del país sudamericano.

Revilla no se quedó atrás en su crítica al sistema de financiación autonómica, en especial sobre la propuesta de Cataluña. Consideró que el acuerdo propuesto es "un concierto económico de libro", similar al de País Vasco y Navarra, pero señaló que esto generará tensiones en otras comunidades autónomas. "No creo que el concierto pase por el Congreso. Cuando yo tenía un diputado, sacaba mucho beneficio, y eso es lo que van a hacer ahora los independentistas con el gobierno de Pedro Sánchez", afirmó.

En otro orden de cosas, en el ámbito económico, Revilla explicó por qué, según él, España no está creciendo al ritmo que Pedro Sánchez asegura. "El crecimiento del 3% no es nada. En España, el 10% de los ciudadanos acumula el 60% de la renta, y eso tiene una solución: los que tienen más, deben pagar más impuestos”, afirmó. Además, criticó la actual desigualdad en el país, donde "12 millones de españoles ganan menos de 910 euros al mes. Ahí está el problema”. La conversación con Pablo Motos incluyó un análisis detallado sobre el estado de la economía mundial y una mirada crítica hacia los sistemas capitalista y comunista. A pesar de los matices, Revilla insistió en que la única forma de mejorar la situación de los menos favorecidos es a través de un sistema impositivo justo.

Finalmente, Revilla adelantó algunos detalles sobre su próximo libro, "Por qué pasa lo que pasa", en el que plantea y responde a diez preguntas sobre la política y la sociedad. Además, se refirió a la posibilidad de elecciones anticipadas en España, señalando que, en su opinión, “es imposible que esto aguante más del año que viene”. Antes de despedirse, Revilla regaló a Motos varios productos típicos de Cantabria, incluyendo sobaos, queso y anchoas, reafirmando su papel como embajador de la región.