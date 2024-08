Antonio Banderas, 64 cumpleaños a la espera del "Sí quiero" de Isabel Pantoja

Antonio Banderas está más activo que nunca, cargado de nuevos proyectos, con una vida artística reconocida y lleno de negocios, la mayoría centrados en España y en su querida Málaga. El último, El Pimpi de Marbella donde hace unos días cenó con Luis Miguel y Paloma Cuevas, adelantando su festejo de cumpleaños. El actor malagueño, icono español del cine de Hollywood, cumple 64 años este sábado rodeado de sus dos familias: la del teatro y la de su entorno más cercano, entre el que se encuentra su pareja Nicole, su cuñada Bárbara y Frederick, el músico francés pareja de la hermana de su novia. Entre las felicitaciones , estará una nueva: la de su ahijada Daniela, hija de la periodista María Casado, que cumple un año a finales de mes, y tal vez su madre le felicite con algún guiño.

Este es el primer año que el actor no tendrá la residencia marbellí «La Gaviota» para festejar su aniversario. En este lugar, ahora derruido, donde se construye una nueva casa, Banderas nos ha tenido acostumbrados a numerosos festejos, donde ha soplado las velas con su ex Melannie Griffith y su hija Estela. Ahora el intérprete cuenta con espacios múltiples para celebrarlo: desde El Pimpi de Marbella, recién inaugurado en mayo en Puente Romano, donde apareció estos días y mostró públicamente fotografías de Luis Miguel con el estampando la firma en una de las barricas. También su teatro Soho al que acude y le dedican siempre un «Happy Birthday».

Todos los cumpleaños son importantes, pero ahora él los considera «cumple vidas», desde que en el año 2017, sufrió un infarto de corazón que casi le mata. Desde entonces, ha cambiado hábitos, se cuida más y disfruta día a día de todo lo que le rodea. Y es que ya dejó claro, que ese percance había sido un antes y un después: «Tuve un infarto. Probablemente fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Fue como ponerme lentes para ver qué era lo importante». Pero aun así, el actor no se queda quieto. Banderas actualmente anda inmerso en su obra, «Tocando nuestra canción», que estreno en junio en Málaga. Este espectáculo, dirigido por el actor malagueño, está protagonizado por Miquel Fernández y María Adamuz y se basa en el clásico de Broadway. El mismo Banderas apostilla: «Está sorprendiendo a la gente. Es una gran comedia romántica muy divertida y con mucho corazón que se ha hecho muy poquito a poco». El actor no para. Ya nos ha contado que muy pronto volverá a rodar con Anthony Hopkins, con quien compartió «La máscara del Zorro».

Por otro lado, está creando un nuevo diseño del vestuario de «Gypsy», su musical que vuelve en octubre. Uno de los regalos que el actor está a punto de recibir, es «el sí quiero» de Isabel Pantoja, para llevar su vida a la gran pantalla. A pesar de que la tonadillera, ha puesto un precio de partida muy alto: cuatro millones de euros, para la realización de una serie biopic y una entrevista documental, el actor sigue las negociaciones de su productora, muy de cerca para que el proyecto se lleve a cabo y se muestre la vida de la cantante sin líneas rojas, ni temas tabúes. Atentos.