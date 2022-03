Marta Ribera, sobre Company: “La clave del éxito es la verdad que hay sobre el escenario”

Marta Ribera es la actriz con mayor trayectoria en el teatro musical de España. Actualmente es protagonista, junto a Antonio Banderas, de Company, el musical ambientado en Nueva York que plantea una reflexión sobre el ser humano y el papel que cada persona desarrolla en algún momento de su vida a causa de sus experiencias y el momento en el que se encuentra. La obra de Stephen Sondheim y George Furth, dirigida por el propio Banderas, suma más de 80 representaciones en el escenario del Soho y lleva más de 4 meses en cartel desde su estreno el 17 de noviembre de 2021. Tras su inauguración en Málaga, Company pone ahora rumbo a Barcelona. El teatro Apolo acogerá el musical desde el dos de mayo hasta el 12 de junio.

La actriz catalana explica a LA RAZÓN cómo vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional, detalla algunos puntos importantes para disfrutar al máximo de Company y desvela de qué forma siente la profesión a sus 50 años.

El musical “Company” termina el 3 de abril en Málaga, ¿suele ser difícil decir adiós?

Soy muy contradictoria. Cuando estreno una función y ya llevo unas semanas, como soy muy hiperactiva, quiero hacer otras cosas. Sin embargo, cuando se va acercando el día, me da pena y no quiero que se acabe. Más cuando Antonio Banderas ya no volverá a hacer la función con nosotros.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Han sido unos meses muy intensos y una oportunidad única la mi vida de trabajar con Antonio Banderas y de la manera en la que lo hemos hecho, cogiéndonos de la mano, pero sin forzarnos y obligarnos. La manera de dirigir que ha tenido Antonio con nosotros ha sido muy bonita.

Además, eras la protagonista junto a Antonio Banderas.

Bueno, en la función todos somos muy protagonistas. Yo soy el personaje que es su mejor amiga. Pero no sabes cómo es trabajar con alguien encima del escenario que es actor, pero también director –con los ojos puede estar dirigiendo– y una persona con una gran humanidad. Antonio Banderas es como tener a alguien al lado que te coge de la mano y comparte contigo cada momento.

Por otro lado, una vez que te subes al escenario todos somos iguales. El ser humano es el ser humano y nadie es mejor que nadie. Todos hemos hecho nuestra carrera y tenemos nuestro camino y evidentemente hay que tener un respeto absoluto con las personas con edad que llevan mucho tiempo en el mundo. Somos todos humanos y eso es otra cosa que tiene Antonio Banderas, una gran humanidad. Eso hace que le vea como humano a mi lado, pero también respetarle al máximo porque hay que saber qué hay detrás de ese personaje y de toda esa persona y su trayectoria.

¿Continuarás en la gira nacional?

Sí. Sigo en el proyecto.

Company es una montaña rusa de emociones en la que todo el elenco interpela al público y sus emociones ¿no es así?

El público y la gente de mediana edad puede verse reflejado en cualquiera de las parejas del musical. Son historias de diferentes amigos de Bobby y cada pareja es un mundo, una situación distinta. Es un montaje en el que todo el mundo se puede sentir identificado.

Yo necesitaría como público no diferenciar tanto las cosas, sino que todo tuviera matices más unificados. Durante toda la función podemos ver comedia hasta que llega un momento en el que al público se le encoge un poquito más el corazón.

Marta Ribera en Company FOTO: Javier Naval

Es una reflexión sobre el tiempo y la edad. Sobre aquellas decisiones que se quedaron en el tintero.

Sí, también sobre las relaciones y el amor. El tiempo pasa y a veces dejamos las cosas para mañana y vemos que el tiempo se escapa y que podríamos haber estado mejor. El tiempo pasa y es un aprendizaje, día a día. La vida es un aprendizaje y a eso hemos venido, a vivir.

Interpretas a Joanne, la protagonista junto a Bobby, el papel que hace Antonio Banderas... ¿Qué nos puedes contar de ella?

Ella es un personaje que, a simple vista, parece que es la típica mujer que va de dura. Joanne durante la función tiene dos cojones, pero como todo ser humano muestra otros colores. Al final se le ve una vulnerabilidad muy bonita que es necesaria. Es algo muy importante que la gente vea que todos, en un momento u otro, somos vulnerables.

Para ti, ¿qué hace especial a este musical? ¿Cuál es la clave del éxito?

La verdad que hay encima del escenario. Esa es la clave del éxito. No es un musical al uso, es una obra de teatro con música y las canciones son parte del texto. Sondheim lo que quería era eso, que el teatro musical que hacía fuera teatro con música. Aquí, cada palabra tiene su significado.

Marta, eres la actriz con más experiencia profesional de España en teatro musical, has sido galardonada con importantes premios y has formado parte de importantes musicales e incluso series de televisión. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras?

Ahora tengo 50 años y me encuentro en un momento en el que estoy en plena de energía, igual que cuando empecé. Es la sociedad misma la que hace que no puedas tener tantos sueños como tenías antes. Mis sueños siguen estando ahí, pero soy una mujer de 50 años. Yo quiero seguir trabajando en esto y tengo la energía para hacerlo. Voy a estar ahí en lo que me dejen. Quién se lo tienen que pensar son los productores y directores antes que nosotros porque estoy en forma y sigo bailando y cantando igual. El teatro musical es un género que dentro de la profesión ahora se está valorando un poco más. Yo he hecho más de 20 títulos en teatro musical y no tengo un nombre conocido. Es como que un actor de teatro musical tampoco es bien considerado dentro de la misma profesión, cosa que en el extranjero no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, los actores de teatro musical son lo más. Antonio ha venido a echarnos una mano en ese aspecto.

Teniendo tan cerquita el 8M, qué nos puedes decir de la situación de la mujer en el ámbito dramático. ¿Los hombres también quedan relegados a interpretar papales menores cuando cumplen una determinada edad?

Igual no pasa tanto porque a un hombre no se le juzga tanto a nivel físico como a una mujer. Yo creo que a los hombres no se les juzga tanto en general. A veces, el mundo del teatro es un poco ilógico. Yo me cuido y soy joven todavía. El sacrificio de mantener el cuerpo y la voz es muy grande.

Por último, ¿cómo crees que se encuentra el Teatro en Andalucía? ¿Se está convirtiendo el Teatro Soho un punto importante en este ámbito?

El trabajo que está haciendo Antonio Banderas con el Teatro Soho es maravilloso. Ha conseguido que las personas que antes iban de Madrid o Barcelona a Londres, ahora lo hagan a Málaga. Es muy importante todo lo que ha conseguido y los proyectos que vienen, que son también maravillosos.