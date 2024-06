Becky G explica en 'El Hormiguero' su experiencia en los Oscar: "Pasé la noche con los cocineros"

En una noche llena de energía y mucha diversión, Becky G, la cantante californiana de 27 años, ha vuelto a visitar 'El Hormiguero', cautivando tanto al público en el plató como a los espectadores en casa. Con una sólida carrera musical que comenzó a una edad temprana, Becky G ha logrado consolidarse como una figura importante en la industria musical. Su último disco, “Esquinas”, lanzado en noviembre pasado, fue elegido entre los cien mejores discos de 2023 por la revista Rolling Stone.

La llegada de Becky G al plató fue espectacular. Recordando su visita anterior, donde enseñó un conocido baile a Pablo Motos, en esta ocasión repitieron la experiencia para animar al público. Al ritmo de 'El tucanazo', ambos demostraron sus dotes para el baile, levantando a todos los asistentes y comenzando la noche con una nota alta de energía y entusiasmo.

Sentados ya en la mesa del plató y metidos en faena, Pablo Motos no perdió la oportunidad de preguntar a Becky G sobre su reciente visita a la semana de la moda en París y su impresionante vestido. "El vestido era muy cool, pero muy cómodo a diferencia de lo que la gente puede pensar", comentó la cantante. Además, confesó sentirse "nerviosa" en estos eventos, pero disfrutó de la experiencia en compañía de un amigo. La conversación derivó en un tema curioso sobre la altura, donde Pablo Motos bromeó sobre ser más bajo que la mayoría de sus invitados. Becky G, que mide alrededor de 1,54 metros, respondió con humor que Motos también "podría usar tacones". La charla continuó con el presentador de Antena 3 revelando que "solía usar zapatos con plataforma en sus inicios en televisión", provocando la sorpresa y risa de Becky G. "Al principio yo quería ser un presentador normal, y los presentadores normales parecen altos. Por fuera parecían normales (zapatos), pero por dentro tenía una plataforma horrorosa. Iba caminando como un avestruz. Duré dos días, luego los tiré", afirmó.

Por otra parte, Pablo Motos recordó que este año se cumple el décimo aniversario del primer disco de Becky G, y le pidió un consejo para su yo de hace 10 años. "El viaje no será fácil, pero estoy muy orgullosa de ti", respondió la artista. Cuando le preguntó qué consejo se daría a sí misma dentro de 10 años, Becky G reflexionó sobre su evolución y ambición: "Es difícil saber. Yo creo que desde muy jovencita sabía que la vida va a tener sus ciclos y que las cosas van a continuar evolucionando y aprendiendo. Si la Becky de 15 años que cantó ‘Shower’ tenía fe de que iba a llegar hasta este punto, hoy en día la Becky de 26 siente que apenas está comenzando".

En la entrevista también se habló de la experiencia de Becky G en los Oscar. En 2022, se presentó en el teatro Dolby de Los Ángeles interpretando ‘We Don't Talk About Bruno’ de la película "Encanto". Este año, deslumbró en solitario defendiendo ‘The Fire Inside’, tema principal de la película "Flamin' Hot" y candidato a la estatuilla. A pesar de no ganar, cantar delante de las estrellas más grandes del mundo fue "una experiencia increíble" que siempre recordará. "Me sentí la más empoderada de todas", declaró.

Asimismo, Becky G compartió anécdotas detrás de escena, como llegar a los ensayos sin maquillaje mientras todos los demás ya estaban listos. Además, comentó sobre el catering de los premios, bromeando que "disfrutó más de la comida en la exclusiva ‘after party’ después de la gala", donde pasó la noche con los cocineros en lugar de los famosos.