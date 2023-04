Belinda confiesa en 'El Hormiguero' el vergonzoso momento que vivió en un tren

‘El Hormiguero’ recibió a una de las artistas más destacadas del mundo hispano-mexicano, Belinda. La actriz pisó por primera vez el programa de Pablo Motos para promocionar los proyectos que está llevando a cabo en la actualidad además de hablar de su gran relación con la actriz española, Amaia Salamanca, y con quien trabaja en la serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’. Durante su entrevista en el programa de Antena 3, la artista confesó cómo vivió el asalto de un fan, hace tan solo pocas semanas, en uno de sus conciertos. Para ella al principio fue un susto pero cuando vio que las intenciones de su seguidor eran buenas pidió a los de seguridad que le dejasen tranquilo además de ofrecerle un botellín de agua.

Otra de las anécdotas que levantó la curiosidad de los telespectadores fue el despiste de la artista en un tren. Belinda, que iba con su perro, en pijama y en zapatillas, había madrugado para ir pronto a una grabación por lo que decidió echarse una siesta en el tren. Lo que no se imaginaba era que la siesta se le iba a ir de las manos y se pasase dos horas su parada. Al despertar encontró numerosas llamadas perdidas sin saber que estaba ocurriendo.

‘’El perro iba con una camiseta de Prada, yo en pijama y zapatillas del hotel. Me bajo en la primera parada y yo necesitaba ir al baño pero no sabía que necesitaba un euro o dos para ir al baño. Entonces me tienes con el perro, el pijama y las zapatillas ‘Oiga, ¿me puede dar un euro para ir al baño?’’’, relataba con humor provocando el aplauso y las risas del público y el presentador para concluir que nadie le dio un euro para ir al baño. La mexicana también habló de cómo fue crear el single ‘Edén’ el cual se ha convertido en la banda sonora de la serie de Netflix y cuya segunda temporada se estrena el 21 de abril. La cantante confesó que trabajar con su compañera, Amaia Salamanca, en la serie y el videoclip ha sido un honor considerándola una gran amiga para toda su vida.