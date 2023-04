Ana Obregón irá como invitada a 'El Hormiguero'

Si por algo se caracteriza el programa de Antena 3 'El Hormiguero' es por asegurar el entretenimiento de los televidentes además del de sus invitados, que son los mejores del panorama nacional e incluso internacional. Como antaño se decía de las columnas de Francisco Umbral en 'El País', que si no salías en "las negritas" no existías; se podría afirmar algo parecido respecto al show de las hormigas: si no te invitan a 'El Hormiguero' es que no eres nadie.

Es por ello que su presentador, Pablo Motos, ha anunciado durante el programa de la noche del jueves que la mujer del momento, Ana Obregón, irá como invitada al programa. Y aunque no ha concretado nada, sí ha podido confirmado que tenían que cerrar "algunas gestiones", pero que "Ana Obregón estará en 'El Hormiguero'".

El jugoso anuncio ha venido a raíz de que en la tertulia que pone el broche a la semana (de la que se ausentó Tamara Falcó por estar enferma), Juan del Val y Nuria Roca estaban contando algunos detalles de su viaje a Nueva York por Semana Santa. El "polémico" escritor madrileño aseguró que había estado "muy inquieto" en su escapada americana, y es que, mientras volaban hacia La Gran Manzana Nuria sorprendió a Juan comentándole que "A mí esto de Ana Obregón me ha abierto una puerta".

"¿Qué se te pasó por la cabeza: ser madre o ser abuela?", le preguntó el presentador valenciano a la conductora de 'La Roca'; a lo que está replicó que "Estaba leyendo el '¡Hola!' y ahí lo dejé". "El problema es ese, que lo dejó ahí y no dijo nada más", remató su marido impostando (o no) zozobra.