Camela desvela su próximo proyecto en 'Babylon Show'

El dúo musical Camela ha sorprendido a sus seguidores al anunciar un ambicioso proyecto durante su reciente visita en el programa 'Babylon Show' de Telecinco. Dioni y Ángeles, los dos miembros del grupo, aprovecharon su entrevista con Carlos Latre para revelar en exclusiva que están trabajando en la creación de un musical sobre su trayectoria, un proyecto que promete emocionar a los fans y llevar la historia de la icónica banda al escenario.

Camela, conocido por ser uno de los grupos más representativos del tecno-rumba en España, desveló esta primicia tras repasar con Latre los momentos más destacados de su carrera, desde sus humildes comienzos hasta su último trabajo discográfico, 'Que la música te acompañe'. Aunque el dúo continuará con sus giras y conciertos habituales, Ángeles adelantó que tienen planes más grandes en el horizonte: “Hay más sorpresas”.

La gran noticia llegó cuando Dioni anunció que el grupo está desarrollando un musical titulado 'Cuando zarpa el amor', en homenaje a uno de sus temas más emblemáticos. “Hay unos profesionales que ya han hecho otros musicales de alto nivel... Yo ya me he leído el guion y me ha encantado”, explicó Dioni. También comentó que tanto el equipo de Camela como su compañía y su oficina de representación están muy entusiasmados con el proyecto. Latre, eufórico, celebró la noticia destacando la magnitud del anuncio: “¡Un notición! ¡El musical de Camela!”.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fases iniciales, los artistas subrayaron que el proceso de producción se llevará con calma. “Hay que construir un musical, que es complicado”, señaló Ángeles, insistiendo en la importancia de tomarse el tiempo necesario para "garantizar un espectáculo de calidad". Sin embargo, los cimientos del musical ya están plantados, y el dúo está decidido a materializar esta nueva aventura artística.

Este anuncio/exclusiva llega en un momento crucial para 'Babylon Show', que está luchado por captar la atención de la audiencia en sus primeras semanas de emisión. La visita de Camela y la primicia de su musical buscan ser un revulsivo para el programa de Carlos Latre, que no ha podido competir contra el éxito de 'El Hormiguero' en Antena 3, liderado por Pablo Motos. Con solo 699.000 espectadores y un 6,1% de cuota de pantalla, el formato de Telecinconecesita de estos momentos exclusivos si quiere remontar y no tener que decir adiós de la batalla en el access prime time más pronto de lo imaginado.