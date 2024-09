El equipo de ciencia de "El Hormiguero" consigue algo inaudito en directo

"El Hormiguero" volvió a demostrar ayer por qué es considerado el mejor espectáculo de la televisión. Tras deslumbrar el cielo de Madrid con un escuadrón de 350 drones, el programa de Antena 3 estableció anoche un hito de la televisión en directo, ofreciendo una coreografía en directo y al unísono de 20 robots humanoides creados por la compañía francesa Aldebaran Robotics. El baile fue presenciado también por Leo Harlem, que visitó ayer el plató de Atresmedia, consiguiendo una cuota de pantalla del 18,7%, con una media de 2.142.000 espectadores, llegando a un pico de 4.6 millones de espectadores únicos.

Se hizo historia en directo

"Vamos a hacer un reto complicadísimo porque no se ha hecho nunca en televisión en directo en todo el mundo, una coreografía de 20 robots humanoides que bailen a la vez una música", explicaba Marron evidenciando la dificultad del objetivo que se habían marcado. "Se ha utilizado para muchísimos estudios sobre robótica, sobre inteligencia artificial e, incluso, para tratar a niños con trastorno del espectro autista", espetaba el responsable de ciencia de "El Hormiguero" antes de que los robots iniciasen su baile al ritmo de grandes éxitos de la música pop como fueron Gangnam Style de PSY; un tema de la banda sonora de la película Grease; We Will Rock You de Queen; o Pajaritos a bailar de María Jesús y su acordeón; sin caerse ninguno, aspecto en el que incidió mucho Marron haciendo una broma sobre ello, recordando que "en todas las familias siempre hay un idiota que se cae".

"Hemos sincronizado la música que pondrá DJ Valdi con la coreografía que tienen los robots, cada uno en individual y todos en grupo. Todo esto, sin ningún tipo de cableado, solo están conectados por wifi", fue la última explicación que se dio antes de que empezara el espectáculo de baile, que fue realizado con éxito, algo inaudito en la historia de la televisión en directo.

Ayudando a la investigación y educación

Los robots encargados del baile se llaman Nao y fueron creados por la empresa francesa Aldebaran Robotics, filial de SoftBank. Desde su desarrollo en 2004, Nao ha sido utilizado como plataforma estándar en competiciones internacionales de robótica, como la RoboCup, sustituyendo al perro robot Aibo de Sony en 2007. La versión académica de Nao, lanzada en 2008, se ha empleado en universidades y laboratorios de todo el mundo para investigación y educación. En 2011, se introdujo Nao Next Gen, una versión mejorada con mayor capacidad de procesamiento y cámaras HD.