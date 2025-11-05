Canadá admite haber recibido una propuesta para actuar en Eurovisión

En los últimos días, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha iniciado una ronda de negociaciones para volver a contar con países que habían participado en el Festival de Eurovisión, pero que por varios motivos habían abandonado el certamen. Es el caso de Rumanía, Bulgaria y Moldavia, que pisarán el escenario del Wiener Stadthalle de Viena tras acordar su regreso para Eurovisión 2026.

Una situación que coincide con la postura de países como España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos, que plantean la posibilidad de retirarse del concurso musical más importante de Europa en el caso de una participación de Israel debido a la guerra en Gaza.

Pero la sorpresa ha saltado este martes, cuando un país del otro lado del charco ha admitido haber recibido una propuesta para participar en el festival. En concreto, Canadá. En un principio, el derecho a competir está reservado a intérpretes representantes de las televisiones que son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, integrada por 68 miembros que representan a 113 organizaciones audiovisuales en 56 países de Europa, la cuenca mediterránea y Asia Occidental. Sin embargo, en algunas ocasiones esta regla se ha incumplido como es el caso de Australia en 2015.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó sus primeros presupuestos generales y en uno de los puntos relacionados con las finanzas, se indica que está "trabajando con la CBC/Radio-Canada para explorar la participación en Eurovisión", así como destinar 150 millones de dólares a la emisora. Una información que el ministro de finanzas, François-Phillippe Champagne, ha matizado, desvelando en una entrevista que la participación era algo que se les había "pedido" y anunciando "más detalles próximamente".