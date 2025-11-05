Mediaset cambia de planes a última hora y desvelará al ganador de 'Uno de GH20' en el estreno del reality

'Gran Hermano 20' (GH 20) esperará hasta el último momento para anunciar al ganador de 'Uno de GH20', el primer casting en directo del reality en el que, por primera vez, el público de casa elige a uno de los concursantes oficiales. En la noche de este miércoles se ha celebrado la final, pero a última hora Nagore Robles ha anunciado que el campeón del formato se desvelará junto al resto de participantes que pisarán por primera vez la nueva casa del formato de Telecinco.

De 17 candidatos, a la última recta del programa habían llegado solo cuatro: Jose, Cristian, Joon y Daniella. En este tiempo, los finalistas han disfrutado al máximo y se marchan con la certeza de que ha sido una aventura que no olvidarán jamás. Salvo uno de ellos, el ganador tras la sentencia del público y de la directora de casting.

La última prueba a la que han tenido que someterse los cuatro aspirantes ha sido el proceso de casting decisivo, una entrevista sin segundas oportunidades. Durante ella cada uno ha demostrado quién es, contando, entre otras cosas, secretos inconfesables.

Teresa Colomina tenía en su poder decidir en directo el nombre del concursante que participará en la vigésima temporada del formato tras eliminar a Jose y Daniella. La responsable del casting ha asegurado que su decisión coincide con la del público y este jueves Cristian y Joon saldrán de dudas y conocerán quién de los dos seguirá su trayectoria, pasando de la casita a la casa.

La vigésima temporada

Desde este jueves 6 de noviembre, a partir de las 21:45 horas en Telecinco, 'Gran Hermano' iniciará una nueva era con su vigésima temporada, ni más ni menos. Lo hará con una gala inaugural donde presentará al casting completo y creando un ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria.

Jorge Javier Vázquez será su maestro de ceremonias tras finalizar la pasada semana 'Supervivientes All Stars'. El presentador se trasladará a la espectacular casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles en los exteriores del plató del reality, en los que se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas. Este primer programa servirá también para anunciar algunas de las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.