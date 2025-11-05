El Sergio Dalma más divertido cuenta sus mejores bromas en 'El Hormiguero': "Le metí un churrusco de pan en el zapato"

El plató de 'El Hormiguero' se ha puesto en pie ante Sergio Dalma, al que desde el programa alguna vez que otra le han llamado de forma cariñosa el español más italiano, en su regreso al exitoso formato de Antena 3 que cada noche presenta Pablo Motos. El cantante ha hecho honor a tal mote y en la noche de este miércoles ha presentado su nuevo disco 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje a los artistas italianos que cruzaron el mediterráneo para darse a conocer en nuestro país, tales como Franco Battiato o Laura Pausini.

Preguntado por su vínculo con Italia, Dalma ha desvelado que llegó a empezar la carrera de filología románica y que estuvo a punto de estudiar en Siena, pero lo dejó. Aún así, continúa "leyendo en italiano" y piensa que, seguramente, "en otra vida algún familiar" italiano tendría.

El álbum saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre y la idea llegó cuando el artista se sentó con todo su equipo para decidir la nueva trayectoria que iba a seguir después de haber publicado dos discos inéditos. "Hacía 15 de años de 'Via Dalma', que contiene once clásicos del cancionero popular italiano adaptados al castellano y a la personalidad de Sergio Dalma, y "curiosamente se habían quedado muchos autores y canciones que no se habían grabado, por ejemplo Battiato".

Por ello, el invitado de este miércoles ha admitido que, en ese momento, sugirió hacer un "Via Dalma' más atrevido para celebrar estos 15 años", que incluyera un cambio en su registro con canciones como 'Rumore' de Raffaella Carrà o 'Parole, Parole' de Mina. En definitiva, canciones cantadas y pensadas para una voz femenina. "No es buscar una competición, el original siempre es el original, es llevarlo a mi terreno", ha añadido.

Además, su primer single es 'Entre tu y mil mares', de Laura Pausini y cuyo autor es Biagio Antonacci. Con ambos ha tenido la oportunidad de hablar y le han transmitido su ilusión por este proyecto: "Laura me escribió y me dijo que le había gustado, Biagio, el autor, también".

El de Sabadell ha vuelto a las escenas tras varios años dedicándose tiempo a sí mismo y, de entrada, ha asegurado que estaba "muy nervioso" por pisar un plató de televisión de nuevo. Durante este tiempo, ha desconectado de la música y ha contado cuál ha sido su rutina diaria: "Me levanto a las siete de la mañana, desayuno, miro la prensa, me dedico una hora a leer y luego voy a hacer deporte. A mediodía preparo la comida, no soy de siesta, pero sí me voy a dormir temprano".

Así como ha admitido ser un gran amante de la lectura, procurando leer siempre por la noche alguna novela. De hecho, cuando está a punto de terminar un libro y no tiene otro para engancharse, se siente agobiado. En cuanto a su autor preferido, ha comentado que era "muy fanático de Juan Marsé".

Por otro lado, ha hablado de su particular 'caballo de batalla' en la música, que no es otro que 'Bailar Pegados'. El presentador ha querido saber si en algún momento de su vida se ha cansado de cantar su mayor éxito, sorprendiéndose con la respuesta, que ha sido negativa: "No porque hemos hecho un montón de versiones, no me gustaría que me pasara esto".

Sin embargo, a lo que sí se niega es ir a las bodas porque cuando sale del escenario no canta nunca, confesando que la última celebración a la que acudió fue la de su hijo. La gente le decía que cantara y él no se lo pensó dos veces y comenzó a corear: "¿Tu no eres mecánico? Pues arréglame el coche".

El cantante ha acudido con un pendiente en la oreja izquierda que ha causado sensación entre las hormigas y, aunque lo lleva desde hace dos o tres años, ha comentado que se hizo el agujero con 18 años, aunque cuando se puso pendientes "fue un descalabro" en su casa.

Una de sus facetas más desconocidas es la de gastar bromas y, durante la entrevista, ha relatado algunas de las que ha hecho a lo largo de su vida: "Yo había una época de hacer muchos calvos. Ahora ya no. Tengo una foto que hicimos en Argentina, fuimos a comer a la Casa del Pescador en Mar de Plata, al salir estaba el empresario, el director musical y nos hicimos una foto todos".

"He hecho alguna fuerte", ha proseguido, explicando que "una vez compré comida de gatos y unté unas tostaditas del catering", diciéndole a sus compañeros que si querían un poco de vinito y sugiriendo que probaran las tostadas: "Uno picó, luego se lo dije".

Pero su repertorio no acaba ahí y también le hizo una al "director musical, Miguel Ángel", una vez que estaban cenando y se tenían que cambiar para salir al escenario: "Le metí un churrusco de pan en el zapato".

