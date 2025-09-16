Canciones de la Gala 1 de 'OT 2025': de Bruno Mars a Sonia y Selena, descubre los temas que interpretarán los concursantes

Después de más de un año de espera, los fans de 'Operación Triunfo' vibraron anoche con la primera gala de la edición 2025 del certamen musical liderado por Gestmusic y Amazon Prime Video. Las chicas elevaron el listón con grandes actuaciones sobre un escenario renovado y tras la expulsión de Quique y Sam, 'OT 2025' ya conoce a sus 16 participantes: Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou (estos seis concursantes con Pase Prime), Guillo Rist, Javier Crespo, Olivia, Guille Toledano, Salma de Diego, Martín “Tinho”, María Cruz, Carlos, Laura Muñoz e Iván Rojo, quién consiguió el beneplácito de la audiencia gracias a que fue el más votado a través de la propia app de 'OT' que ya lidera en cuanto a descargas en la sección de entretenimiento de Google Play y Apple Store. Desde hoy han vivido su primer día como concursantes de 'Operación Triunfo' y como será su día a día dentro de la Academia y a las 16:00 la Directora de la Academia y el Director Musical del certamen , Noemí Galera y Manuel Guix, han repartido las primeras 9 canciones que serán defendidas en la Gala 1 del próximo lunes 22 de septiembre a partir de las 22:00, en una gala que volverá a estar presentada por Chenoa.

Canciones de la Gala 1 de 'Operación Triunfo'

Canción grupal: 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena

'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena Claudia Arenas y Judit: 'Carita Triste' de Ana Mena y Emilia Mernes

'Carita Triste' de Ana Mena y Emilia Mernes Lucía Casani y Carlos: 'La danza de las libélulas' de Manuel García

'La danza de las libélulas' de Manuel García Cristina y Guillo Risty : 'APT.' de Bruno Mars y Rosé

'APT.' de Bruno Mars y Rosé Téyou y María Cruz: 'Canijo' de Judeline

'Canijo' de Judeline Martín “Tinho”y Laura Muñoz: 'Take a Look At Me Now' de Phil Collins

'Take a Look At Me Now' de Phil Collins Javier Crespo y Guille Toledano: 'Mariposas' de Pablo Alborán y Marc Seguí

'Mariposas' de Pablo Alborán y Marc Seguí Olivia e Iván Rojo: 'I Like the Way You Kiss Me' de Artemas

'I Like the Way You Kiss Me' de Artemas Salma de Diego y Max: 'We Don’t Talk Anymore' de Charlie Puth y Selena Gomez

Tras despertarse a las 10:00, repasar la gala 0 con Noemí y Manu y tener su primera clase de nutrición con Aitor Sánchez, tras conocer sus canciones los 16 aspirantes tendrán que afinar los tonos y ensayar antes de presenciar el primer episodio de 'Conexión OT' con Míriam Rodríguez. Entre medias repondrán fuerzas con la merienda y por último se irán a la cama después de cenar a las 21:00.