Candela Peña anuncia su nuevo programa en La 2 y bromea con dar las Campanadas junto a Marc Giró

Candela Peña fue una de las protagonistas del último programa de 'Late Xou', emitido este martes 4 de noviembre en TVE. La actriz acudió al espacio que presenta Marc Giró no solo como colaboradora habitual, sino también como entrevistada, tras recibir recientemente un Premio Ondas por su trabajo en la serie 'Furia', de HBO Max.

Durante la charla, Peña quiso subrayar que el galardón no era un reconocimiento individual, sino un premio colectivo al conjunto de actrices que forman parte de la ficción creada por Félix Sabroso. “Ha sido un reconocimiento a todas las mujeres de la serie, no solo a las que aparecemos en el cartel. También debería ser para Ana Torrent, Claudia Salas, Natalie Pinot y todas las mujeres que salen, porque Félix escribe para nosotras con una excelencia maravillosa”, expresó la intérprete.

El momento más destacado llegó cuando Marc Giró, tras iniciar el programa con su habitual monólogo –en esta ocasión con la frase llamativa "He decidido hacerme facha, son todo ventajas"–, quiso saber si habría una segunda temporada de la serie. Ante la pregunta, Candela Peña no dudó: “Creo que sí, bueno no, sé que sí”, adelantó, confirmando así la renovación de 'Furia', una información que hasta ahora no se había hecho pública.

Además, la actriz aprovechó su visita para hablar de su nuevo proyecto televisivo como presentadora en La 2 Cat, que llevará por título 'Una tarda amb...'. Explicó que el programa estuvo a punto de llamarse 'Una tarda amb... Candela Peña', pero prefirió eliminar su nombre por modestia: “Me parecía demasiado pretencioso”, confesó entre risas.

Antes de despedirse, Peña compartió una anécdota curiosa. “Ayer fui a comer y un rubio me dijo que Marc Giró y yo deberíamos dar las Campanadas. Porque Marc luciría muchísimo con smoking y yo me atrevería empijamada”, contó divertida. Sin pensarlo mucho, miró al presentador y le lanzó la propuesta: “¿Tú tienes algo que hacer en Fin de Año?”. Giró, sorprendido, respondió entre dudas: “No sé, pero lo que tenga que hacer lo puedo parar”.

Ambos se levantaron entonces del sofá para simular cómo sería ese momento desde la Puerta del Sol, con Candela aclarando que “yo no me comería las uvas porque lo veo de mal gusto”, algo que al presentador le pareció “perfecto”.