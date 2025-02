"El Capitán en América": una boda, un discurso y muchas lágrimas

La sexta entrega del programa "El Capitán en América", que se emite en Antena 3, cumplió con las expectativas generadas. Tras 19 años de matrimonio, el exfutbolista Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, han decidido revivir uno de los momentos más especiales de su vida. Por ello, y aprovechando su paso por Las Vegas (Estados Unidos), se han vuelto a casar para volver a mostrar el compromiso que tienen entre sí.

En esta ocasión, la idea era que este evento fuera en un tono mucho más distendido y divertido que el que suelen tener las bodas habitualmente. De hecho, sólo estuvieron presentes sus dos hijas: Salma y Daniela. Pero la realidad fue muy distinta. Es más, este episodio del programa seguramente sea el que más vaya a recordar la familia por la multitud de emociones que han vivido.

Una boda muy especial

Al comienzo del programa, Joaquín Sánchez explicó qué significa su mujer para él: "Susana es una persona con mucha personalidad y eso a mí me ha marcado. No es de pegarte abrazos y besos, pero sí mes una persona que cuando la necesitas ahí está. Eso dice mucho de ella. Susana representa en nosotros un pilar muy importante".

Además, el exfutbolista reveló el motivo por el que quería volver a casarte ahora y de esta forma tan peculiar en Las Vegas: "Me gustaría demostrarle mi amor volviendo a casarme con ella de una forma diferente y especial y que estén mis dos hijas presentes". Una idea aceptó sin dudar su mujer y que los llevaría a vivir un sinfín de emociones.

Sus hijas, muy presentes

Durante la emisión del episodio, tanto Joaquín Sánchez como Susana Saborido relataron la manera en la que se conocieron y cuáles fueron sus primeras impresiones sobre la otra persona. El comienzo de la boda ya emocionó a los presentes, sobre todo a él que no pudo contener las lágrimas desde el inicio. Entonces, sus hijas (Salma y Daniela) decidieron indagar más sobre la relación de sus padres.

De hecho, les hicieron una pregunta muy especial: "¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta del otro?". A lo que ambos protagonistas no tuvieron ningún reparo en responder. "El corazón que tiene, que siempre se preocupa por mí. Lo que menos es que es un mentiroso. Son mentiras tontas, tipo a qué hora llegaste y me dice que a las 12 en vez de a las 2. Me da mucho coraje", apunta Susana.

Por su parte, Joaquín valoró a su mujer, visiblemente emocionado, de la siguiente manera: "La paciencia que tiene conmigo porque es verdad que tu madre me ha aguantado a mí mucho. He sabido valorarlo. Lo que menos es la mala chicha que tiene para todo, lo que pasa es que luego tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Ella me ayudó a estabilizarme a ver que me conviene y que no. Es mucho más madura, soy más loco y tiro para adelante. Por eso chocamos tanto".

Emociones a flor de piel

La aportación de sus hijas en este día tan especial no quedó ahí. Fue uno de los momentos más inesperados del programa. Y es que ambas decidieron aportar más emoción al evento y leyeron una preciosa carta que habían preparado para sus padres. "Papá, mamá, hoy es un día especial ya que es la segunda vez que os casáis. Hemos decidido escribiros entre nosotras esta carta. Primero, queremos daros las gracias por cada cosa que hacéis por nosotras, ya sea sacarnos una sonrisa o regañarnos por lo que sea", comenzaban el relato.

Igualmente, quisieron poner en valor la educación recibida y su importancia en sus vidas: "Os queremos muchísimo aunque lo digamos poco y es una suerte teneros como referentes. Nos habéis enseñado a cuidarnos y respetarnos entre nosotras aunque nos estemos peleando cada segundo por tonterías, a luchar por nuestros sueños y a seguir intentándolo si fallamos".

"Nos sentimos muy orgullosas de teneros como padres y para nosotras no hay nadie más importante que vosotros. Todo lo que somos es gracias a vosotros, a vuestra paciencia, que seguro que habéis tenido mucha dedicación y constancia. Hoy nos toca disfrutar a los cuatro. Vosotros recordaréis sentisteis hace 19 años y nosotras por primera vez podremos ver a nuestros padres casarse. Os queremos muchísimo y gracias por todo", concluyen visiblemente emocionadas y se funden en un abrazo con sus padres.

Finalmente, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se dieron nuevamente el sí quiero y quedó demostrado el amor y el compromiso entre ambos por segunda vez en sus vidas. Además, el episodio terminó con un toque de humor tan característico del exfutbolista al abordar el tema de la noche de bodas. "Me pongo una toallita y hacemos 'Piratas del Caribe'", haciendo una referencia a la persona que les ofició la boda. Un comentario que no hizo especial gracia a Salma: "Me está empezando a dar asco".