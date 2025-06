Carlos Latre se sincera con Àngel Llàcer : "Añoro muchísimo 'Tu cara me suena'"

El 28 de septiembre de 2011, Antena 3 hacía una apuesta muy fuerte por un formato televisivo sorprendente, que ponía a prueba la capacidad actoral y musical de las celebridades de nuestro país, ya que no solo había que cantar de manera decente, sino que la imitación del personaje adquiere un valor añadido diferencial para la valoración de un jurado que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de las once ediciones emitidas en el Prime Time de Atresmedia, pero que siempre ha contado con la presencia de Àngel Llàcer y Carlos Latre. La enfermedad sufrida por el director teatral provocó que no fuera de la partida en la mayoría de las galas de la edición pasada y en esta duodécima temporada de 'Tu cara me suena', que se está emitiendo en estos momentos durante el prime time de los viernes del canal principal de Atresmedia, no cuenta con el humorista de Castellón en sus filas tras su fichaje por Mediaset y su sonoro fracaso con el programa del access prime time de Telecinco, 'Babylon Show',del cual ya ha hablado en muchas ocasiones, pero este sábado tras reencontrarse con Llàcer en la televisión catalana TV3, se sinceró ante su amigo y admitió añorar "muchísimo", el certamen musical del grupo Atresmedia.

Carlos Latre se sinceró profundamente durante su paso por 'Col·lapse', explicando los motivos que lo llevaron a abandonar 'Tu cara me suena', programa al que definió como “probablemente, el mejor” de su vida y en el que aseguró haber sido “más feliz”. “Dejé 'Tu cara me suena' porque soy un culo inquieto. Llevaba 13 años”, explicó al hablar con Àngel Llàcer. Añadió que, pese a su cariño por el formato, sintió la necesidad de probar algo nuevo: “Me ofrecieron hacer algo nuevo y quise probar”. En esa misma línea, mencionó también su paso por 'El Hormiguero', al que calificó como “el mejor escaparate que hay para vender las entradas de los shows”. Sin embargo, reconoció que su decisión tuvo también una parte de ego: creyó que podría “partir la pana” con su nuevo proyecto, aunque el resultado no fue el esperado. Aun así, aseguró que 'Babylon Show' “fue de todo menos un fracaso”.

El humorista confesó que el revés profesional le llevó a una etapa de introspección: “He aprendido a hacer introspección”, aseguró. A pesar de seguir vinculado a Telecinco, Latre no ocultó su deseo de regresar al programa de Antena 3: “Añoro mucho 'Tu cara me suena'. Lo añoro muchísimo. Volvería cada día”. Cuando Llàcer le preguntó por qué no lo hacía, respondió con una reflexión ambigua: “Sabina dice que 'al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver', pero no sé si eso es verdad”. Además, mencionó un obstáculo inesperado: su asiento está ahora ocupado por Florentino Fernández, con quien mantiene “muy buena amistad” y a quien definió como “de las pocas personas buenas que hay en la televisión”.