"La Promesa", la serie éxito de RTVE, rompe una nueva barrera

Algo está cambiando, y no solo en las tramas de época. “La Promesa”, la serie que ha conquistado las tardes de La 1 con su aire entre romántico y rebelde, acaba de dar un paso importante más allá del guion. Desde el 17 de julio, todos los capítulos disponibles en RTVE Play pueden disfrutarse con audiodescripción, una funcionalidad que permite que las personas con discapacidad visual vivan la historia al mismo nivel que el resto del público. Y esto, en tiempos de plataformas hipercompetitivas y narrativas vertiginosas, es una buena noticia.

¿En qué consiste exactamente esta mejora? Se trata de una pista de audio adicional que va describiendo lo que no se escucha: expresiones, gestos, transiciones, movimientos, escenarios. Todo lo que define visualmente una escena pero que suele quedar fuera del relato para quienes no pueden verla. No se trata de añadir ruido, sino de abrir una puerta. Y RTVE lo ha hecho sin aspavientos, de forma natural, como deberían integrarse las buenas decisiones.

La opción aparece directamente al seleccionar el capítulo en RTVE Play aunque el camino varía según el dispositivo. En ordenador, basta con ir a la configuración de audio y elegir “Audiodescripción”; en móviles, se encuentra dentro del menú de subtítulos; en Smart TV, aparece como “Aud”. Un nombre poco glamuroso, tal vez, pero que esconde una de las mejoras más relevantes en la accesibilidad audiovisual de los últimos tiempos. Porque no todo se soluciona con grandes producciones: a veces, basta con una voz que diga lo que ocurre.

Este gesto encaja con la sintonía de fondo que RTVE está afinando desde hace meses con “La Promesa”. La serie se ha convertido en su caballo ganador del prime time vespertino, y eso ha empujado a la corporación a mimar tanto al contenido como a sus seguidores. Hace menos de un mes se estrenó una dinámica de participación con sistema de puntos. A través de pequeñas pruebas o encuestas sobre cultura televisiva, cualquier usuario puede acumular créditos digitales que —si alcanza los 10.000 puntos— le abren las puertas de los decorados donde se rueda la ficción. Literalmente. Una forma amable de convertir a los fans en protagonistas.

“La Promesa” no solo ha sido eficaz en audiencias, también ha sabido crear un mundo reconocible, con personajes que no necesitan trajes de gala para ser memorables. Y es justo que ese universo, de códigos nobles y secretos a voces, sea accesible para todos. Con la audiodescripción, los detalles que dan vida al palacio, las miradas que no llegan a decirlo todo, los silencios llenos de intención, ahora también se cuentan. Porque hay muchas formas de ver una serie, y no todas pasan por los ojos.

A veces, basta con escuchar bien para entender lo que está en juego. RTVE ha apostado por hacerlo posible. Y en medio de tantos estrenos, algoritmos y estrategias de fidelización, dar un paso en favor de la inclusión sigue siendo lo que más marca la diferencia. El mérito no está solo en llegar al público masivo, sino en no dejar a nadie fuera del plano.