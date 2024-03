Carmen Machi aterroriza con su relato paranormal en 'El Hormiguero': "Veo presencias, noto a gente que no está"

La actriz Carmen Machi visitó anoche a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. La intérprete acudió al programa de Antena 3para presenta su nueva película, titulada 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', que se estrena en cines este viernes 15 de marzo. En esta historia, ambientada en 1945, Machi da vida a una mujer que defiende su patria por encima de todos.

Machi y Motos tienen una relación muy especial: "El primer monólogo que yo hice de El club de la comedia lo escribió Pablo Motos", contó por primera vez en público la actriz madrileña.

El largometraje 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' no es la típica película de posguerra: "Toca muchos palos. Tiene una alta carga de feminismo, que aparentemente puede que no se vea: ella lleva las riendas de su vida y la de los demás. Mi personaje, la protagonista, siente que es la única que puede solucionar la cosa, tiene un rollo 'Kill Bill' de Tarantino; aunque lo que la caracteriza sobre todo es su humor negro", desveló quien fuera 'Aida' sobre el próximo estreno.

"Mi personaje, Remedios Buendía, a mí me tiene muy desconcertada también. Es una metáfora de algo. Tiene un alto grado de sentido de la justicia, pero para ella. Es una falangista fanática, que considera que todo el que esté en el lado equivocado de las cosas hay que aniquilarlo", abundó la intérprete madrileña.

¿Todos los hombres están locos por la falangista Buendía? "Es una mujer que se va a casar con 60 años, es virgen; es muy apetecible, claro. Es una mujer muy empoderada porque siente que está por encima del bien y del mal. Es capaz de resolver lo que no resuelve ninguno, y, sobre todo, como no la tienen en cuenta porque es una mujer..."

La película es la ópera prima de Clara Bilbao: "Las mujeres pueden contar historias de hombres y de mujeres. De hecho, hay mujeres que escriben personajes de hombres increíbles. No se puede caer en ese encasillamiento burdo".

Dice Carmen Machi que en el cine es muy difícil gritar bien, ¿por qué? "Gritar con verdad es difícil. Si el grito es desgarrador, es desgarrador, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, acompañarlo con el cuerpo. Siempre que le pongas verdad puede funcional; el chillido es lo que no mola".

¿Es cierto que la intérprete madrileña puede adivinar los goles antes de que sucedan? "Hay un alto porcentaje, veo venir los goles de mi equipo y hasta los del contrario. Veo el diseño del gol, la jugada. Soy del Real Madrid, por cierto".

También, Machi vivió en un piso en el que había presencias fantasmales: "Fue en un piso compartido en Huertas. Me iba a dormir con mi compañero de piso porque tenía una angustia... Entonces él me contó que en mi habitación murieron tres prostitutas asesinadas. Les grité que ya basta, se cayeron todas las fotos de la pared..., y nunca más me molestaron", relató.

"Yo veo presencias", confesó la intérprete: "Noto a gente que no está, gente que se ha ido", abundó al respecto. "Pero no tengo miedo, no vienen a hacerme daño".