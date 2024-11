Carmen Machi sorprende en 'El Hormiguero' con su llamativo mensaje: "Hacienda somos todos..."

'El Hormiguero' ha recibido este martes la visita de la reconocida actriz Carmen Machi, quien ha acudido para promocionar su nueva serie, "Celeste", que se estrenará el próximo 14 de noviembre en Movistar Plus+. Esta ficción presenta a Machi en un rol distinto: una inspectora de Haciendacerca de la prejubilación, quien recibe el encargo más importante de su carrera. Su misión consiste en investigar a una famosa estrella de la música latina, que presuntamente reside en España sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Con esta trama como telón de fondo, la actriz ha compartido detalles de su personaje, anécdotas del rodaje y reflexiones personales en una amena charla con Pablo Motos.

Durante la entrevista, el presentador del programa de Antena 3 ha destacado la calidad de la serie, a lo que Machi ha respondido agradecida: "Me alegra que te guste, Pablo. El showrunner estaba presente en todo momento, junto al director, y compartían un objetivo claro". La actriz ha reconocido que el proceso de creación ha sido meticuloso y que la colaboración en el set ayudó a construir una "narrativa sólida". El personaje de Machi en "Celeste", una inspectora de Hacienda en sus últimos años laborales, decide asumir su última gran misión a pesar de que su vida personal está en un momento complejo. "La carrera de inspector de Hacienda es de las más complejas y largas que existen. Mi personaje es una mujer muy brillante que sabe manejar cada investigación para demostrar que alguien le está robando al país 20 millones de euros y Hacienda somos todos Pablo. Hacienda somos todos", ha explicado Machi, quien ha señalado que su personaje asume el reto con orgullo y determinación, en parte por el prestigio que implica un caso de tal magnitud.

Por otra parte, con humor, Machi ha comentado lo intimidante que resulta su personaje para algunos: "Si sacas el carnet de inspectora de Hacienda, todo el mundo se caga", ha bromeado, agregando que en la serie se ve cómo su personaje saca provecho de esa percepción intimidante. Motos ha recordado una frase de la serie para ilustrar este temor: "Uno prefiere encontrarse un bulto en la ingle que una carta de Hacienda". La serie ha despertado algunas sospechas debido a su parecido con un caso reciente de una cantante famosa con problemas fiscales en España, algo que el Motos no ha tardado en mencionar. "¿La cantante de la serie es Shakira o es coincidencia?", ha preguntado el presentado. Machi ha sido clara al respecto: "Es una coincidencia, aunque cueste creerlo. Esta serie habla de una inspectora de Hacienda, un gremio del que apenas se ha tratado en la ficción. Casos de personas que viven en un país sin tributar en él existen muchos, pero esta historia no tiene que ver con nadie en particular", ha afirmado.

En cuanto a la preparación para su papel, la actriz ha explicado que el equipo de producción investigó a fondo. "El director habló con gente de Hacienda para asesorarse. Además, yo conté con la ayuda de un inspector de Andalucía para orientarme en cuestiones técnicas y términos jurídicos", ha confesado. Machi también ha destacado que la serie podría ayudar a la audiencia a ver el lado humano de estos profesionales: "Creo que la gente va a entender mejor a los inspectores y empatizar con mi personaje". Aunque "Celeste" es un thriller, Machi ha comentado que el humor aparece de forma inesperada. "La he visto con gente y me sorprendió que se rieran en escenas que yo me había tomado muy en serio", ha revelado. Su personaje, en constante contraste con la vida lujosa de la cantante a la que investiga, logra transmitir momentos de ironía y reflexión sobre las diferencias sociales. Además, Machi ha compartido que su personaje "se compara con la cantante" a la que investiga, observando la vida de lujo que lleva a través de las facturas y documentación. "Mi personaje tiene un punto de chulería y una batalla personal: quiere comprobar si la cantante ha defraudado o no", ha agregado. La tensión entre estas dos mujeres, la cantante y la inspectora, es el núcleo de la serie, un enfrentamiento entre dos mundos opuestos que se reflejan mutuamente.

En otro orden de cosas, la actriz también ha compartido algunas anécdotas divertidas relacionadas con el rodaje. Machi ha explicado que, en la serie, su personaje conduce un coche y tiene un perro, algo que representó ciertos retos. "Yo no tengo carné de conducir, y soy alérgica a los perros, pero el perro que usaron en el set casi no me daba alergia, y para las escenas de coche… ¡hacía como que conducía! No tenía ni idea de arrancar el coche porque estaba usando las llaves de casa en lugar de las del vehículo", ha contado entre risas. Asimismo, la actriz ha recordado, además, una experiencia previa durante un rodaje en Vietnam, donde descubrió que el freno de una bicicleta no era "tirarse al suelo". "Yo veía que mis compañeros no tenían miedo a tirarse cuesta abajo con la bici, así que yo también lo hacía, pero en vez de frenar, saltaba de la bici y me ponía de pie", ha confesado riéndose.

Machi también ha compartido una noticia que ha emocionado a sus seguidores: la próxima película de "Aída", la famosa serie en la que interpretó al querido personaje de Aída García. "La película se va a hacer, rodamos en febrero y la dirige Paco León. La idea surgió de nosotros, los personajes, y propusimos el proyecto a Mediaset", ha revelado Machi. Finalmente, la entrevista se ha cerrado con una serie de preguntas rápidas de Motos. Entre sus respuestas, Machi ha afirmado que prefiere "una siesta larga" y que no suele repetir tomas al rodar, pues "la primera siempre es la mejor". En cuanto a sus preferencias para beber, ha respondido con mucho humor que se inclina por los chupitos, especialmente de tequila o vodka, aunque ha confesado que "ya no salgo tanto como antes".