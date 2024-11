De su pareja Vicente a su hermana Pilar, una conocida cantante de rock: todo lo que no sabías de la vida de Carmen Machi

Carmen Machi vuelve a sentarse esta noche con Pablo Motos en "El Hormiguero". La actriz regresa al espacio de Antena 3 como invitada para presentar su nuevo proyecto audiovisual, "Celeste", una miniserie en la que se pone en la piel de una inspectora de Hacienda fría y calculadora.

La artista no necesita presentación. Es una de las intérpretes más conocidas y respetadas de nuestro país y ha protagonizado algunas de las series más exitosas de la televisión como "Aída" o "La Mesías". Con más de 30 años en activo, su extensa filmografía le avala.

Carmen Machi en la serie "Celeste" Movistar Plus+

Más allá de su impecable trayectoria en el mundo de la interpretación, lo cierto es que la vida privada de Carmen Machi continúa siendo un misterio para gran parte del público y ha sabido separar muy bien su carrera profesional y su intimidad, alejada totalmente del foco.

Vicente, su pareja desde hace 20 años

Carmen Machi nació en 1963 en Getafe aunque sus raíces son italianas. Su bisabuelo, miembro de una familia acomodada originaria de Génova, fue protagonista de una historia de lo más intrigante que aún sus descendientes, entre ellos la actriz, aún no han resuelto. "Lo que sabemos es que apareció muerto en un hotel de Madrid, con muchísimo dinero y es verdad que se lo habían cargado, pero nos hemos recreado un poco. Lo contamos porque eso nos da a nosotros como que somos especiales", desveló en una entrevista en la Cadena SER.

Machi no es la única artista de su familia. Su hermana Pilar es una cantante de rock y cuenta con dos discos en el mercado, "Machi" y "Cálido". Además, también ha participado en varias obras de teatro.

En el amor, Carmen Machi lleva saliendo con Vicente, su desconocida pareja, desde hace más de 20 años. Conforman una pareja poco convencional, no tienen hijos y no tienen intención de pasar por el altar. "Yo, desde luego, no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas precisamente por haberlos tenido?", declaró la actriz en una entrevista.