Belén Esteban casi da plantón a "El Hormiguero" en el último momento: este es el motivo

Belén Esteban asistió como invitada por primera vez el pasado jueves a "El Hormiguero" con Pablo Motos. Su visita fue líder de audiencia y el programa más visto de la televisión y ahora, la de San Blas ha desvelado en "Ni que fuéramos Shh" que casi da plantón al espacio de Antena 3 en el último momento por una razón de peso.

"Yo estaba por la tarde... Puff. Llamé a Óscar, nuestro jefe, y le dije que no iba. Por todo lo que había pasado con la DANA. Me daba cosa de decir "venga, voy"", ha comenzado diciendo Belén Esteban en su programa. "Entonces me llamó Jorge Salvador y en medio segundo me convenció. Iba temblando porque no conocía ni el plató ni a nadie", ha desvelado la televisiva. "Me dijo: "Tienes que venir. Solamente te digo que no te vas a arrepentir. Yo todos los jueves me voy a Barcelona a mi casa pero este me quedo porque vienes tú". Es una tontería, pero me dio mogollón de seguridad".

"Llegué y me estaban esperando. El edificio es muy grande. Me encontré con Nuria y Juan del Val, Cristina Pardo fue maravillosa. A la que vi un poquito más así fue a Tamara Falcó pero bueno, con lo que la hemos dado...", ha revelado la de San Blas sobre cómo fue su visita.

Belén Esteban habla de todo en su primera entrevista en "El Hormiguero" Antena 3

"¿Sabéis lo que me gustó? Que no era para sacarte información. Me dejó mi especio y le gustaba escucharme. Todo el programa mostraron cosas de "Ni que fuéramos Shh". Estoy muy agradecida", ha declarado Belén, muy emocionada. "Alargaron mi entrevista un poco porque no hubo experimentos. Me emocioné mucho cuando hablé del tema que me cuesta tanto hablar por el silencio que había en plató y por cómo me miraba. Yo no le conozco de nada y me abrazaba. Me gustó. Fue muy cómplice de mí. Al acabar me dieron un ramo de flores, todo el mundo vino a saludar. Y al irme su mujer me dijo que Pablo que quería despedir de mí. Me hizo ilusión. Jorge me dijo que me iban a volver a llevar", ha desvelado sobre cómo fue Pablo Motos con ella, muy feliz por lo bien que la trataron en "El Hormiguero". Además, ha revelado que el equipo le llamó después para darle la enhorabuena por su entrevista: "Estaban contentos y yo también. Lo que había pasado con la DANA, era Halloween, estaba la gala de "Gran Hermano"... No sabíamos. Tengo que dar las gracias a todo el equipo y a toda la gente que lo vio. Fue un subidón. Era muy importante, como cuando fui a "La Revuelta"".