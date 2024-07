Llega "Celeste", lo nuevo de Carmen Machi en Movistar Plus+

Movistar Plus+ ha lanzado las primeras imágenes de su nueva serie original, "Celeste", una producción en colaboración con 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO). Esta serie, creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé, promete captar la atención de los espectadores con una trama intrigante y un elenco estelar. La ficción se estrenará en Movistar Plus+ el próximo otoño, y ya se anticipa como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

Grandes nombres detrás del proyecto

En 'Celeste', Carmen Machi interpreta a Sara Santano, una inspectora de la Agencia Tributaria al borde de la jubilación que se enfrenta al caso más importante de su carrera. Sara ha dedicado más de treinta años a la recaudación de impuestos, y justo cuando se prepara para su retiro, se le asigna una misión crucial: demostrar que la estrella de la música latina, Celeste, reside en España y debe pagar sus impuestos en el país. Esta tarea no es sencilla, ya que debe probar que Celeste ha pasado al menos 184 días en territorio español, una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas públicas.

Acompañan a Carmen Machi en el reparto Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler, quienes darán vida a los diversos personajes que entrelazan sus historias con la de Sara en esta compleja y emocionante investigación. Elena Trapé dirige los seis episodios de esta serie. La serie cuenta con un guion escrito por Diego San José, Daniel Castro y Oriol Puig, y una dirección de fotografía a cargo de Álex García Martínez, que promete capturar la esencia de la trama con imágenes cautivadoras.