'El cazador' entrega el mayor bote de su historia: 185.000 euros

El concurso de La 1, 'El cazador', ha entregado este lunes 10 de marzo el mayor premio de su historia: 185.000 euros. A pocas semanas de su cancelación definitiva, el programa presentado por Rodrigo Vázquez ha hecho historia al vivir una emocionante caza final en la que el equipo formado por Andrea, Juan, Nuria y Pedro logró vencer a Erundino Alonso, uno de los cazadores más temidos del formato de TVE.

El equipo ganador estaba compuesto por tres concursantes debutantesy una "veterana", Andrea, quien acumulaba tres programas de experiencia y 1.700 euros ganados. Nuria fue la primera en enfrentarse a Erundino en la fase inicial, logrando asegurar 500 euros sin asumir riesgos. Pedro, por su parte, apostó por la misma cantidad y logró regresar con éxito al equipo. Andrea, con más confianza en su trayectoria en el programa, optó por la opción más baja de su panel, asegurándose 800 euros. Finalmente, Juan, el último en jugar, decidió también escoger la cantidad más baja disponible, 1.100 euros, para maximizar sus probabilidades de llegar a la caza final.

Con los cuatro concursantes en la fase decisiva, el bote total ascendió a 185.000 euros, el más alto jamás acumulado en el concurso. Antes de iniciar la ronda final, cada concursante compartió en qué utilizaría su parte del premio en caso de ganar:

Nuria, futura terapeuta ocupacional, soñaba con abrir un centro especializado en su área .

. Pedro, jubilado, tenía la intención de repartir su dinero entre sus hijos y donarlo a una ONG en Burgos.

en Burgos. Andrea deseaba regalarle a su familia un viaje a París .

. Juan planeaba ayudar a su pareja a abrir una clínica de podología y fundar un refugio de animales.

Los cuatro concursantes lograron un impresionante marcador de 24 aciertos en la caza final, con Andrea aportando siete respuestas correctas, Juan sumando seis, Pedro respondiendo cuatro correctamente y Nuria tres. Este resultado les otorgó una ventaja de cuatro casillas sobre Erundino, quien debía responder correctamente en menos de dos minutos para atraparlos. "Ha sido una ronda estupenda, me parecen muy buenos concursantes", reconoció Erundino antes de comenzar su desafío. Sin embargo, aunque intentó remontar, se quedó a solo dos preguntas de alcanzarlos cuando el tiempo se agotó, otorgando la victoria al equipo de concursantes.

Nada más conocer su triunfo, los ganadores no podían creer lo que acababa de suceder. "Estoy en shock", exclamó Nuria, mientras que Andrea confesaba: "No me lo creo". Pedro y Juan también mostraban su alegría, emocionados por poder cumplir sus sueños con el premio obtenido. Rodrigo Vázquez, presentador del concurso, cerró la emisión con unas palabras de reconocimiento: "Hoy sí, hoy los sueños se cumplen en RTVE. Habéis hecho historia en 'El cazador'". A pocas semanas de su despedida definitiva, el programa vespertino ha vivido uno de sus momentos más memorables, marcando un hito en la historia de Televisión Española.