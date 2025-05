Chanel, en 'Al cielo con ella', sobre 'Eurovisión 2025': "Mucho más tenso de lo que me esperaba"

Una semana más, la noche de los sábados en RTVE (en la franja del prime time) cuenta con la presencia del programa denominado como 'Al cielo con ella'. Este contenido, que se emite en La 2 y en RTVE Play, está presentado por la cómica y escritora Henar Álvarez y siempre atrae a grandes protagonistas como invitados.

En esta última emisión, acudieron dos mujeres con historias muy interesantes: Anabel Alonso y Chanel. Obviamente, los temas de conversación fueron muy distintos en cada una de las entrevistas. Eso sí, el humor fue protagonista en ambas. Igualmente, y como era de esperar, la presentadora aprovechó el momento para hablar de 'Eurovisión 2025' con la cantante.

Declaraciones de Chanel

En un primer momento, este bloque de preguntas comenzó de la siguiente manera: "¿Qué tal la resaca del Festival? ¿Cómo fue?". A lo que Chanel no dudó en contestar: "Vaya Festival... Te digo una cosa, mucho más tenso todo de lo que yo pensaba". Ante esta afirmación, la presentadora repreguntó de manera cómica y entre risas: "¿Sí? No nos hemos dado cuenta...".

Tras desatar las risas de todo el público, e incluso de Chanel, la artista añadió: "La verdad es que lo digo, no por lo que pasó, sino por mi función. El dar los puntos yo pensaba que era un guion, tú te lo aprendes y lo haces. Cuando yo acabé de dar los puntos, que lo había ensayado como 60 veces, de repente me puse a llorar y a temblar".

Una historia curiosa con Henar

Además de hablar de 'Eurovisión 2025', ambas protagonistas quisieron recordar una curiosa historia que existe entre ellas. De hecho, Henar Álvarez le comentó: "Cuando te entrevisté, hace ya muchos años en otro programa que yo hacía en ese momento, quedamos en que cuando tuvieses el próximo videoclip me ibas a llamar para salir. Entonces yo, que tengo ningún tipo de vergüenza, te escribí cuando estabas haciendo el videoclip: tan bien no te debo de caer porque no me has llamado".

Una frase a la que Chanel asintió y reconoció: "Real, real". Posteriormente, la presentadora fue muy sincera y explicó que le dijo la cantante: "Henar, te lo he dicho en un audio y no me has contestado. Estoy esperando tu respuesta". Una afirmación que desató las risas de todos los presentes y la artista concluyó: "Esto es verdad y, lo peor de todo, es que pudiste estar en el videoclip de 'Clavaito' y perdiste la oportunidad".