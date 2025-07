El 24 de septiembre de 2006 queda muy lejos en el calendario, sin embargo, ese día está marcado a fuego para la historia de la televisión española gracias a un programa que revolucionaría la televisión en nuestro país. 'El Hormiguero' emitía su primer programa en Cuatro y el resto es historia, ya que se ha consolidado durante más de una década como el espacio televisivo líder de nuestro país, dominando con puño de hierro la franja del access prime time. Desde el 5 de septiembre de 2011, el programa liderado por Pablo Motos se emite en Antena 3 y ayer se despidió de su temporada número 19 (la 14 bajo el sello Atresmedia) con un monólogo muy especial tras la visita de la actriz Carmen Machi, desvelando a los más de 3.582.000 espectadores únicos que siguieron la entrevista cuando volverá 'El Hormiguero' tras la vacaciones de verano.

Dos meses exactos de parón

"Hoy que acaba la temporada, y quiero daros las gracias a todos por lo bonita que ha sido, por vuestro apoyo. De verdad, gracias de corazón, gracias por vernos cada noche. Os deseo un gran verano y nos vemos el 1 de septiembre, no me falléis", espetaba el maestro de ceremonias de Antena 3, que no tardará mucho en volver tras un descanso estival bastante merecido tras adjudicarse el título del programa más visto de la televisión durante la temporada 24/25 en nuestra pequeña pantalla, superando con creces a sus adversarios.

'El Hormiguero' se despide de este curso con el honor de ser el programa más visto en nuestro país, con una cuota media del 15,3%, siendo 90 veces el espacio televisivo más visto del día, cosechando una media de 2 millones de espectadores siendo las entrevistas más vistas de esta temporada número 19 las realizadas a Lamine Yamal(23,3% y 3,1 M), la entrevista a Victoria de Marichalar(23% y 2,9 M), Arturo Pérez-Reverte(19,2% y 2,7 M), la visita de Mariano Rajoy(18,7% y 2,5 M) y Carolina Marín(22,3% y 2,5 M).