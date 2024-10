"Código 10" revela intercambio de mails con Alvise Pérez tras llamarles "criminales"

No son días fáciles para el líder de Se acabó la fiesta tras la reciente polémica recaída sobre su persona tras descubrirse, en una investigación realizada por elDiario.es, que Alvise Pérezcobró 100.000 euros en efectivo destinados para su campaña en los últimos comicios europeos donde rompió con los esquemas de la política nacional consiguiendo dos escaños en el Parlamento Europeo. Ayer fue turno de “Código 10” y hoy será “Conspiranoicos” de laSexta quien desenmascare al líder político.

Revelada la conversación con el político

En medio de la controversia entre el programa "Código 10" y Alvise Pérez, el eurodiputado acusó al programa de actuar de forma desleal al invitarlo a participar con poca antelación. Según Alvise, el programa le envió una invitación apenas unas horas antes de su emisión en directo, a pesar de que su equipo llevaba semanas preparando el tema. En sus redes sociales, Alvise criticó duramente esta práctica, señalando que su apretada agenda en Estrasburgo hacía imposible su participación. El político también acusó al programa de intentar manipular la situación para decir que él había rechazado la invitación, cuando, según él, no fue contactado con la suficiente antelación. “Sois criminales de la información”, denunció Alvise en una de sus stories de Instagram, manifestando su desacuerdo con la manera en que fue gestionada su participación.

Por su parte, los presentadores de "Código 10", Nacho Abad y David Alemán, defendieron públicamente la actuación del equipo, mostrando correos electrónicos en los que confirmaron que la invitación fue enviada a Alvise alrededor de las 18:37 horas, solo unas horas antes del inicio del programa. Según Abad, la decisión de dedicar el episodio al político no se tomó hasta la tarde del lunes, lo que explicaría la falta de anticipación. El programa reiteró que estaban dispuestos a enviarle una cámara para facilitar su intervención desde Estrasburgo, pero Alvise rechazó la oferta, insistiendo en que el corto plazo y el formato no eran adecuados. Abad subrayó que “cinco horas no es un rato ni unos minutitos”, negando cualquier intento de manipulación.