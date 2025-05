El concurso español que cambió la vida al grupo 'La quinta estación'

La Quinta Estación fue un grupo musical español de pop rock que alcanzó gran popularidad en España y América Latina durante la primera década de los 2000. Formado inicialmente como quinteto, terminó consolidándose como trío, con Natalia Jiménez como vocalista principal. Su estilo combinaba el pop melódico con toques de rock y ritmos mexicanos, lo que les permitió conectar especialmente con el público hispanoamericano. Canciones como 'El sol no regresa', 'Algo más' o 'Me muero' se convirtieron en éxitos. Ganadores de premios importantes como el Grammy Latino, el grupo anunció su separación en 2010, marcando una etapa significativa en la música pop en español. Sin embargo sus inicios fueron complicados en nuestro país a pesar de triunfar en México y en Estados Unidos. El compositor, músico e integrante del grupo, Ángel Reyero, ha desvelado en el podcast 'La escalera roja', que hubo un programa que cambió para siempre el rumbo del grupo, nada más y nada menos que 'Operación Triunfo'.

La exposición que da la pequeña pantalla

Ángel Reyero, exintegrante de La Quinta Estación, ha reconocido abiertamente que el gran impulso del grupo en España fue gracias a su aparición en 'Operación Triunfo'. Aunque el segundo disco ya estaba funcionando con fuerza en México, con temas como Sólo quédate en silencio, en España no terminaban de despegar. “Funcionó con los años, pero aquí funcionamos porque de repente en una promo nos metieron en 'Operación Triunfo' a ir ahí a hacer promo, y al día siguiente de salir en ese programa, pegó. O sea, de 0 a 100”, relató Reyero, evidenciando el impacto inmediato de la televisión en su carrera. Según explica, de no haber hecho esa aparición, el éxito del grupo habría quedado limitado a América, sin llegar a consolidarse en el mercado español. “¿No hubiésemos hecho ese programa? Pues nos hubiese ido muy bien igual en México y Estados Unidos, pero en España no hubiese pasado nada”, confesó.

El guitarrista destaca que, antes del fenómeno televisivo, el grupo tenía cierta presencia local, pero muy limitada. “Tocábamos en algún pueblo en verano, hacíamos la sala Sol en Madrid, la Bikini en Barcelona y hasta ahí”, señala, reflejando cómo su alcance estaba circunscrito a espacios más reducidos. El auténtico punto de inflexión llegó con la canción 'Me muero', interpretada por Natalia Jiménez en una gala de 'Operación Triunfo'.

“Al día siguiente pegó un pelotazo”, recuerda Reyero, confirmando que fue ese momento el que catapultó al grupo al gran público español. A pesar de tener un gran número de ventas en América, especialmente con 'Flores de alquiler', fue esa exposición televisiva la que consolidó su éxito en su país de origen. Así, 'Operación Triunfo' se convirtió en el trampolín definitivo que les permitió conquistar también el mercado nacional.