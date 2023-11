Ya conocemos los temas asignados a los concursantes de 'Operación Triunfo 2023' para la Gala 2

Anoche, 'Operación Triunfo 2023' celebró su Gala 1, tras la entrega preliminar de la semana anterior, en la que vimos y escuchamos los primeros duetos del programa de Prime Video, y, además, conocimos el nombre de los dos primeros nominados: Suzete y Lucas.

Ahora, apenas 20 horas después de la emisión de la misma, ya conocemos qué temas defenderán los 16 concursantes en la Gala 2 y cómo se emparejarán; salvo el par de nominados que interpretarán sus temas de manera individual:

Suzete defenderá su plaza en 'Operación Triunfo' cantando "A song for you" de Leon Rusell; mientras que su contricante por la salvación, el uruguayo Lucas, hará lo propio con "Dígale" de David Bisbal.

"Leave the door open", de Bruno Mars & co. unirá a Juanjo y Cris. Por su parte, Paul y Martin interpretarán un tema de George Baker titulado "Little green bag". "Quiero decirte", la canción de Ana Mena y Abraham Mateo les ha toca en suerte al dúo conformado por Álex y Violeta.

Asimismo, Álvaro y Denna cantarán en la Gala 2 un tema de La La Love You: "El fin del mundo". Además, por primera vez en la presente edición del talent musical veremos un trío, que estará conformado por Ruslana, Chiara y Bea; ¿la canción? "Walk like an egyptian" de The Bangles.

Por último, otra terna cantante actuará en la tercera emisión del programa presentado por Chenoa: Omar, Salma y Naiara defenderán sobre el escenario "Se fue" de Laura Pausini.