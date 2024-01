La conversación subida de tono entre Cayetana Guillén y Broncano en 'La Resistencia': "Bajar al pilón requiere tiempo"

La actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, actual presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, fue la invitada de anoche del programa de Movistar Plus+ 'La Resistencia'.

Como es habitual, aunque cada invitado venga "a hablar de su libro" los derroteros de las entrevistas del presentador del late David Broncano acaban conduciendo indefectiblemente al sexo o al absurdo.

Así, Guillén Cuervo hubo de salir al paso de unas declaraciones que hizo en su anterior visita a 'La Resistencia' y que se tergiversaron: "Tú me dijiste algo así como si me había enrollao con tías..., y yo te dije que en todo caso de aquí para arriba, que no me había bajado al pilón", aclaró.

"¿Qué pasa, no te bajas al pilón? Pues es que no tengo tiempo, no tengo fechas", abundó bromeando la que fuera conductora del programa 'Días de cine'. "Es algo que requiere un rato, tienes que tener tiempo libre".

"Comer el co** no es un fast food, no es un take away", comentó jocoso Broncano al respecto.

Y, acto seguido, ambos pasarón hablar de sus experiencias en clubes liberales: "Nunca he ido a un club de intercambio de parejas porque el mundo del personaje público está bastante limitado", aseveró Cayetana. "Alguna vez lo he pensado, se me ha propuesto algún plan del estilo..., pero está feo", concedió por su parte el presentador de 'La Resistencia'.