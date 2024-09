¿Cuál es el nuevo concurso en el que podría participar Rosa López?

Rosa López, quien alcanzó la fama tras ganar la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001, ha adelantado que está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto televisivo, aunque esta vez no está relacionado con la música. En una reciente entrevista concedida a la revista 'Pronto', la cantante granadina dejó entrever que su próximo reto estará vinculado al mundo de la moda, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Durante su asistencia a la décima edición de los Premios Museo Chicote, Rosa López compartió que está "muy contenta" con varios proyectos en puerta, aunque uno en particular le hace especial ilusión. "Hay un proyecto que me hace mucha ilusión porque cumpliré uno de mis sueños", declaró. Sin embargo, la artista fue cautelosa al no revelar más detalles, aunque añadió que "saldrá muy pronto".

La cantante granadina confirmó que su próximo proyecto en televisión "no es de música, es de moda", lo que ha llevado a muchos a especular que la cantante podría formar parte de la edición VIP de 'Maestros de la costura', el popular programa de Televisión Española. Este formato, en el que celebridades participan como concursantes, regresará próximamente, y las declaraciones de 'Rosa de España' han aumentado las expectativas sobre su posible participación. "Es un programa, pero no puedo contar nada por contrato", explicó, manteniendo el misterio, pero dejando entrever que su aparición en televisión será en un ámbito distinto al que está acostumbrada.

Rosa Lopez concursa en el programa 'Mental Master' de Telecinco Mediaset

La participación de la 'triunfita' en un programa de moda sería una oportunidad para que la artista explore uno de sus sueños, según afirmó en la entrevista: "Sacar una línea de ropa". Este deseo, sumado a su interés por la moda, encajaría perfectamente con el formato de 'Maestros de la costura', donde los concursantes aprenden y compiten en el diseño y confección de prendas. A pesar de su incursión en otros campos, Rosa López no se aleja de la música. En la misma entrevista, la cantante compartió que sigue trabajando en su carrera musical y está preparando el lanzamiento de su nuevo disco, 'Dos diamantes negros'. Además, adelantó que planea realizar una gira mundial con temática eurovisiva, que incluirá actuaciones en lugares donde nunca ha cantado antes. "Me siento orgullosa porque, sin tener una multinacional detrás, no es fácil", confesó la cantante.

Jurado y presentadora de 'Maestros de la costura': Palomo Spain, María Escoté, Lorenzo Caprile y Raquel Sánchez Silva RTVE

Con más de dos décadas en la industria del entretenimiento, Rosa López ha sabido reinventarse constantemente, participando en diversos programas de televisión como 'Tu cara me suena' y 'El desafío'. En estos formatos, ha demostrado su versatilidad y capacidad para salir de su zona de confort, algo que le ha permitido ganarse el cariño del público más allá de su carrera musical. A nivel personal, la cantante andaluza también atraviesa un momento de felicidad. Está enamorada de su pareja, Iñaki, con quien se plantea el matrimonio e incluso la posibilidad de ser madre.