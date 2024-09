¿Qué mítico actor de"Aída" quiere participar en "El Desafío"?

"Aída", producida por Globomedia, se emitió entre el 16 de enero de 2005 y el 8 de junio de 2014. La serie fue un éxito rotundo, llegando a tener episodios con casi 7 millones de espectadores y un 36% de cuota de pantalla. Uno de los grandes actores que surgieron gracias a la serie fue Eduardo Casanova, que participó ayer como invitado en el especial "1.000 programas" de Pasapalabra, presenciando la victoria de Javier Dávila. Casanova aprovechó tener cerca a Roberto Leal para pedirle un favor: que el actor y director español quiere ser nuevo concursante de "El Desafío", espacio que también tiene al presentador andaluz como maestro de ceremonias y que esta nueva edición contará con la presencia de la Casa Real.

Nuevos retos en su vida

"Quiero participar en "El Desafío" porque quiero divertirme. Me apetece mucho. Yo sé que tú no eres el jefe, eres el presentador", fue la petición que Eduardo Casanova le realizó al conductor sevillano que, además de "Pasapalabra" y "El Desafío", se encuentra sumido en otro programa de Atresmedia. Ante el ofrecimiento, Leal aclaró que no es jefe, aunque le dejó una ventana abierta el intéprete madrileño. "Yo no soy el jefe, pero tengo los contactos", respondió el presentador. "Quiero participar en "El Desafío". Quiero fijarme retos personales, Roberto", insistió el actor, que dejó claro que quiere convertirse en nuevo concursante del talent show de Antena 3.

¿Quién es Eduardo Casanova?

Eduardo Casanova, nacido en Madrid en 1991, es un actor, guionista y director español. Inició su carrera a los 12 años y es conocido por interpretar a Fidel Martínez en la serie "Aída". A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en teatro, cine y televisión. En teatro, participó en "Diario de una pulga", "El principito" y "The Hole". En cine, colaboró en "La chispa de la vida" y "Del lado del verano". Como director, debutó con el cortometraje "Ansiedad" y destacó con otros como "Eat my shit". En 2016, dirigió su primer largometraje "Pieles", que trata sobre personas con deformidades físicas y fue producida por Álex de la Iglesia. También actuó en series como "Gym Tony" y "Paquita Salas". Su película "Pieles" fue presentada en la Berlinale y en el Festival de Cine de Málaga en 2017.