Àngel Llàcer se emociona en su 'regreso' a Antena 3: "He recibido tanto amor, que me ha hecho revivir"

El actor y juez de 'Tu cara me suena', Àngel Llàcer, ha 'reaparecido' en televisión tras haber estado alejado de los focos durante meses debido a una grave infección bacteriana que casi le cuesta la vida. Llàcer participó en el programa 'Y ahora Sonsoles' a través de una llamada telefónica, donde habló abiertamente sobre su delicado estado de salud y el largo proceso de recuperación que ha tenido que enfrentar desde abril de este año.

El pasado mes de abril, Àngel Llàcer se vio obligado a ser ingresado en dos ocasiones debido a una bacteria que contrajo durante un viaje a Vietnam. Este microorganismo atacó gravemente su organismo, afectando principalmente una de sus piernas. Durante su intervención en el programa de Sonsoles Ónega, el director de teatro recordó los momentos más críticos de su enfermedad. "Estaba decidido a morirme", confesó Llàcer, visiblemente emocionado. Explicó cómo llegó a despedirse de su familia y amigos ante la posibilidad real de que no sobreviviera: "Les dije adiós por un grupo de WhatsApp porque no quería irme sin despedirme".

Llàcer reveló que los médicos le dieron un diagnóstico devastador. Afortunadamente, las operaciones a las que fue sometido resultaron exitosas y logró evitar la muerte o la amputación de alguna pierna. Sin embargo, las secuelas de la enfermedad todavía son evidentes, y el actor sigue en proceso de recuperación. "He tenido que aprender a volver a andar", confesó, describiendo el largo y doloroso camino que ha recorrido.

Durante la entrevista, Àngel Llàcer reflexionó sobre cómo esta experiencia ha transformado su perspectiva de la vida. "Al final lo único importante es querer a los demás y crear recuerdos", afirmó con convicción. El actor aseguró que este episodio le ha hecho valorar aún más las relaciones humanas y la importancia de los momentos compartidos con las personas que ama. "Ahora todo se simplifica", dijo, refiriéndose a cómo sus prioridades han cambiado después de estar tan cerca de la muerte. A pesar de las dificultades, Llàcer ha mostrado una actitud optimista y ha rechazado cualquier arrepentimiento por el viaje a Vietnam que desencadenó su enfermedad. "Lamentarse nunca vale para nada. Lo que me interesa es el aquí y el ahora. Siempre mirar hacia adelante", afirmó.

Apoyo de sus compañeros y amigos

En medio de la intervención en 'Y ahora Sonsoles', el programa le preparó una sorpresa: la aparición de Chenoa, su compañera en 'Tu cara me suena'. La cantante, emocionada, le dedicó unas palabras llenas de cariño: "Eres tan fuerte y tan maravilloso. Se notaba tanto que no estabas en 'Tu cara me suena'". Llàcer no pudo evitar emocionarse ante el apoyo de su amiga y confesó que los mensajes de cariño que recibió durante su enfermedad fueron "fundamentales" para su recuperación. "He recibido tanto amor que eso es lo que me ha hecho revivir", aseguró.

Por su parte, Ana Obregón, quien también estaba en el plató, se mostró muy conmovida por las declaraciones de Llàcer y le envió un mensaje cargado de empatía. "La vida es única, Àngels. Vivimos muy rápido, pero el mensaje que lanzas es el que debemos tener siempre con nosotros: estar con la gente que queremos", reflexionó la actriz, quien ha pasado por situaciones personales muy difíciles tras el fallecimiento de su hijo.

En otro orden de cosas, Llàcer dejó entrever su deseo de regresar pronto a la televisión, especialmente a 'Tu cara me suena', programa en el que es juez desde hace años. "Espero que sí, espero volver", dijo, dando esperanza a sus seguidores de que pronto podrán verlo de nuevo en el plató junto a Chenoa, Lolita Flores y Manel Fuentes.