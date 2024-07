Rosa López desvela cuál es la canción que ya no puede cantar: "La he quitado de mi repertorio"

En la reciente emisión del programa 'De Viernes', la cantante granadina Rosa López fue la invitada especial. Conocida por su triunfo en la primera edición de 'Operación Triunfo' hace 23 años y por representar a España en Eurovisión, Rosa acudió al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para presentar su último tema, "Power". Sin embargo, su visita no solo se centró en su nuevo sencillo, sino también en repasar momentos significativos de su vida profesional y personal.

Durante la entrevista, surgió un tema especialmente emotivo: el recuerdo de Àlex Casademunt. Àlex, quien fue compañero de Rosa en 'Operación Triunfo', falleció trágicamente el 2 de marzo de 2021 en un accidente de tráfico. Al ver un vídeo de Casademunt interpretando "Dos hombres y un destino" junto a David Bustamante, Rosa no pudo evitar mostrar su profunda tristeza y nostalgia. “Qué vida esta, ¿eh? No aprendemos, de verdad. Se van los grandes. Se van personas bonitas, y la vida continúa. Qué fuerte, ¿no?”, reflexionó Rosa, visiblemente afectada. En un intento por mantener el ánimo del programa, añadió: “No nos vamos a poner tristes, aquí no nos vamos a quedar ninguno”. Asimismo, la cantante explicó que hablar de Àlex le resulta doloroso y que a menudo evita conversaciones sobre él. "Me han propuesto que todos nos juntemos... Yo no soy capaz de hacer un concierto por Álex, no es porque no le quiera. Vivimos en un mundo... Esto ahora mismo es demagogia, hemos existido y es precioso que te recuerden, es lo más bonito, una persona sigue existiendo aunque no esté”, compartió Rosa con emoción contenida.

Por otra parte, Rosa describió a Àlex como un "fuera de serie" y destacó su alegría de vivir. "Aunque diera la imagen de canalla, era un tío muy alegre. Hay un refrán que dice: si dicen que hablen de ti, moríos", añadió la cantante, recordando con cariño a su amigo. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando Rosa reveló que hay una canción que no puede cantar debido al recuerdo de Àlex: "Mi música es tu voz". Esta canción, quizás el mayor éxito surgido de la academia de 'Operación Triunfo', era interpretada por todos los participantes de la primera edición. “Yo antes siempre les decía a mis compañeros: madre mía, cuando seamos viejecitos y ya no estemos aquí todos los que cantamos esta canción. Y mira, qué pronto se nos fue. Me hace mucho daño cantar esa canción, la he quitado del repertorio de mis conciertos”, confesó la granadina, dejando claro el profundo impacto que la pérdida de Àlex ha tenido en ella.