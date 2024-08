The Tyets anuncia colaboración con esta ex concursante de Operación Triunfo

La música catalana ha experimentado un gran boom de estos últimos años, y uno de los protagonistas de este éxito son The Tyets. El duo de Mataró, formado por Oriol de Ramon y Xavier Coca, ha anunciado una nueva colaboración con una de las caras de la nueva edición de Operación Triunfo.

Se trata de Chiara Oliver, una de las concursantes más jóvenes que ha pasado por la academia (20 años). The Tyets confiesan que siguieron mucho su edición y que la cantante menorquina les gustó desde el primer día.

"Tenemos la mezcla final y en la furgo la escuchamos todo el rato", han explicado The Tyets en diversas entrevistas, que además publicaron en redes un avance del sencillo en el que se escucha una parte de dice "Què he d’esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona?" (¿Cuánto tengo que esperar para juntar Menorca con Barcelona?).

La colaboración entre The Tyets y Chiara Oliver se publicará a finales de agosto. Desde su salida de Operación Triunfo, Chiara ya ha publicado algunos singles como "3 de febrero" o "la invitada", The Tyets, que se hicieron conocidos al gran público por su famoso "Coti x Coti", tienen ya dos álbums: "El Pipeig" y "Épic Solete".