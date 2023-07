El debut de Quequé en 'El Intermedio': "María Guardiola se ha introducido sus palabras por el mismísimo..."

Dani Mateo se convirtió en el presentador de la edición veraniega de 'El Intermedio' este lunes, en reemplazo de Wyoming, como ya se anunció. Además, Héctor de Miguel (Quequé) se unió como nuevo colaborador en la mesa.

El arranque del 'El Intermedio' veraniego contó con la sección 'Gente de bien', en la que el cómico, ex de 'La Vida Moderna', hizo una irónica "alabanza" de algunos comportamientos protagonizados por la derecha populista durante el Orgullo LGTBI. En tono sarcástico, mencionó que finalmente España estaba en camino de convertirse en un país decente, siguiendo los pasos de naciones como Hungría, Siria o el Congo.

Hizo referencia a las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien denominó a la bandera LGTBI como un "trapo arcoíris". "Ya era hora de que las cosas se llamaran por su nombre", comentó De Miguel, cuya irónica afirmación desconcertó, también en tono de guasa, a Dani Mateo.

"Entiendo que es tu primer día y aún no controlas la línea editorial de 'El Intermedio'", dijo el presentador suplente. "Es que no lo veo", replicó su nuevo compañero antes de que Mateo retomara su explicación: "Este contenido no es el que suele aplaudir nuestra audiencia. Este no es el programa de Jiménez Losantos". "Ni el de Dani Mateo tampoco", contestó De Miguel.

Además, el cómico salmantino quiso hablar sobre María Guardiola, presidenta in pectore de Extremadura: "María Gualtrola, en Vox te hacen la ola", la llamó. "Es la líder que ha cogido sus palabras, ha hecho un rulo con ellas y se las ha metido por el mismísimo...", prosiguió. "Un kebab mixto con salsa es una ensaladita comparada con la digestión que debe estar haciendo ahora Guardiola", remató este reproduciendo las palabras de la política del PP.