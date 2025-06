La dirección de 'Tu cara me suena' sale en defensa de Lolita Flores tras los ataques recibidos en redes

La polémica alrededor de Yenesi y 'Tu cara me suena' parece no haber terminado aún. Tras la espantada de la aspirante en la gala de la semana pasada, que se viralizó en redes sociales y fue aprovechada por el concurso de Antena 3 para promocionar su emisión en la pequeña pantalla española, Lolita Flores le dedicará este viernes una dura reprimenda a la cantante y actriz española por lo ocurrido y estas palabras de la hija de la Faraona no han sentado muy bien a buena parte del público, que han aprovechado las redes sociales para arremeter contra la jurado del concurso de Atresmedia, obligando a Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol y uno de los responsables de 'Tu cara me suena', salir en defensa de Lolita.

Capítulo dos de la polémica entre Yenesi y ''TCMS'

En la próxima gala de 'Tu cara me suena 12', Antena 3 recuperará uno de los momentos más polémicos de la edición: el abandono de Yenesi tras sentirse injustamente valorada por el jurado. La concursante, visiblemente afectada, abandonó el plató tras expresar su malestar con las puntuaciones recibidas por parte de Lolita Flores, Chenoa, Flo y Àngel Llàcer. Ahora, semanas después, el programa mostrará una conversación en la que Lolita se dirige a Yenesi para hacerle una reflexión directa. “Me molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste”, comienza diciendo la artista, que le recuerda que “como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné porque creo que todavía te queda mucho que aprender en la vida y, sobre todo, en esta profesión”. Además, la jueza lamenta no haber escuchado una disculpa pública: “No a nosotros, sino a tus compañeros, a la gente del plató y a los que están al otro lado de la cámara”.

La escena completa incluye el abrazo entre ambas y las disculpas de Yenesi, pero ese momento ha sido omitido en los fragmentos virales, desatando una fuerte controversia en redes.

El comentario más controvertido de Lolita llega cuando parece hacer alusión a la identidad de género de Yenesi. “Tú tienes una condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener”, afirma. Estas palabras han sido señaladas por muchos usuarios como un intento de responsabilizar a Yenesi de mantener una conducta ejemplar por ser una persona trans. Las críticas han sido tan intensas que Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha salido en defensa de la jueza: “Vergüenza sería cortar a Lolita o no dejarle expresar su opinión”, ha asegurado en redes sociales.

El productor considera que la artista “le habla desde la experiencia y el cariño” y ha pedido respeto para todas las opiniones. Además, ha condenado con contundencia un insulto discriminador dirigido a Lolita por parte de un usuario, recordando que ese tipo de comentarios desacreditan cualquier causa que se pretenda defender.