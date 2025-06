Dos youtubers impiden una presunta agresión sexual a una menor en Almería

Durante su travesía por España en patinete eléctrico, los youtubers Juan Beato y Erra Alsani se encontraron inesperadamente con una situación crítica en una de sus paradas. Según relataron en 'Espejo Público', fue por la mañana cuando escucharon gritos y, al salir, se toparon con un hombre que estaba acosando y tocando a una chica joven. "Fuimos a pararlo", explicó uno de ellos, dejando claro que no dudaron ni un segundo en intervenir. La víctima, visiblemente afectada, se encontraba temblando, llorando y en estado de shock. El sujeto le insistía en que lo acompañara a su casa, a pesar de que ella se negaba con firmeza. “No podíamos dejar eso así”, señalaron.

Aunque no pudieron determinar la edad exacta de la menor, ambos coincidieron en que era una chica muy joven. Una vez comprendida la gravedad de la escena, permanecieron junto al presunto agresor hasta que llegó la Guardia Civil. Aunque no conocen los detalles posteriores, aseguran que los agentes hablaron con el hombre y acompañaron a la víctima con sus padres, mientras ellos continuaban su ruta tras recibir indicaciones de las autoridades.

Una actuación heroica

La intervención de Juan y Erra fue reconocida en directo por los colaboradores del programa, en especial por la abogada penalista Beatriz de Vicente, quien elogió su responsabilidad cívica. “Gracias a vuestra intervención, probablemente no estamos hablando de algo mucho peor”, afirmó, dejando claro que su rápida reacción pudo evitar una tragedia mayor. También recalcó que, si bien no se debe poner en riesgo la integridad propia, es fundamental no mirar hacia otro lado cuando se presencia un posible delito. “No son justicieros. Son dos chicos que, en medio de una actividad deportiva totalmente normal, se encuentran con una situación y no se desentienden”, añadió. Los creadores de contenido reconocieron que actuaron por instinto y responsabilidad. Aunque no saben con certeza si la víctima llegó a formalizar una denuncia, creen que sí lo hizo. El agresor fue apartado por los agentes para ser identificado e interrogado. El comportamiento del hombre fue descrito por De Vicente como “impulsivo y descontrolado”, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la menor. La actuación de estos jóvenes ha sido un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir, con prudencia, a prevenir delitos en espacios públicos.