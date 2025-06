Cristina Medina contundente ante la obra de teatro de Terelu Campos: "Sinceramente, me la trae floja"

Cristina Medina es una de las actrices más reconocidas de nuestro país gracias a su papel dentro de 'La que se avecina', donde interpretaba a Nines Chacón, madre del hijo ilegítimo de Antonio Recio, prima de Raquel Villanueva (Vanesa Romero) y uno de los grandes alivios cómicos de la ficción de los hermanos Caballero. En el año 2021 anunció en sus redes sociales que padecía Cáncer de Mama y casi 4 años después de ser diagnosticada ha contado su experiencia en el magacín matinal de Antena 3, 'Espejo Público'.

Muchas espinas en el camino

Cristina Medina ha narrado con crudeza y sinceridad el largo y difícil camino que ha recorrido desde que fue diagnosticada de cáncer. Después de casi cuatro años, asegura que por fin puede decir que se encuentra bien, aunque reconoce que el proceso ha sido “muy duro”, tanto física como emocionalmente. Medina rechaza frontalmente términos como "batalla" o "ganar", muy usados habitualmente para describir el proceso oncológico. "Eso no es ninguna batalla, es una putada que te toca y que tienes que lidiar con ella", sentencia. Y es que, según ella, ese lenguaje implica que quien no “gana” es porque no ha luchado lo suficiente, una idea injusta y dolorosa para muchas personas. También habló del duelo que viven quienes han pasado por un cáncer, el luto por la persona que fueron antes de la enfermedad. “Dejamos de ser la que éramos, luego viene el renacer, pero primero te comes con papas que ya no eres la misma”, explicó.

Además, Cristina hizo una crítica directa a la falta de apoyo institucional y social a los pacientes oncológicos. Denunció que muchas personas, especialmente aquellas que no pueden permitirse parar de trabajar o que no tienen ahorros, quedan completamente desamparadas durante el proceso. “Durante los dos primeros años no tienes ni una paga. ¿Cómo comes?”, se preguntó. Ella se considera una afortunada por haber tenido ahorros que le permitieron sobrevivir, pero recalcó que no todos los pacientes tienen esa posibilidad. Asegura que el sistema tarda años en reconocer la discapacidad o los efectos secundarios, y que mientras tanto las ayudas no llegan. También subrayó la importancia del acompañamiento emocional tras los tratamientos más agresivos. “Cuando terminas todo, llega el postre: la depresión”, confesó. Sólo ahora, tras años de lucha, siente que empieza a recuperar su vida: “Ahora ya… cuatro años más tarde, Mari Carmen”, espetó con dureza la actriz sevillana.

Una obra de teatro que ni le va ni le viene

El final de la entrevista coincidió con la rueda de prensa de Terelu Campos, que llega a Madrid con su nueva obra de teatro 'Santa Lola' y Gema López quiso saber qué opinión le merece a Cristina Medina la intromisión de la tertuliana televisiva en el mundo del teatro, ya que otros compañeros de profesión criticaron esta decisión profesional de la hija mayor de María Teresa Campos. Cristina no pudo ser más sincera con su respuesta argumentando que sinceramente, le da igual "Para qué te voy a decir otra cosa. Cada uno que haga lo que le dé la gana, evidentemente, si esta persona ha decidido tirar un espectáculo para adelante, se lo ha producido, se lo está haciendo y le dan una cabida en un teatro, porque vaya y que lo haga. Evidentemente, eso no es una carrera de teatro. Si se le ha antojado, que tiene la posibilidad, lo hace. A mí es que me da igual, sinceramente. Me da igual, me la trae floja totalmente", espetó Cristina, generando risas tras su último comentario en el plató de Antena 3.