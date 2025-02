El emotivo discurso dedicado a las mujeres de Genoveva Casanova en "El Desafío": "Que nadie les diga nada"

Sexta gala finalizada y las emociones a flor de piel en "El Desafío" de Antena 3, que coronó anoche a Roberto Brasero que bordó su prueba, realizando 3:41 minutos de apnea, que le sirvió para escalar posiciones en la clasificación general que sigue liderado Gotzon Mantuliz, muy seguido de Victoria de Marichalar y Feliciano López, que ha ido de menos a más en el concurso de Atresmedia. Además de las pruebas, el certamen de habilidades liderado por la productora de "El Hormiguero", tuvo un emotivo momento encabezado por Genoveva Casanova y un aplaudido discurso que llenó de lágrimas el plató del espacio del prime time de los viernes de la cadena principal de Atresmedia y que se ha hecho viral tanto en redes como en la propia web del programa.

Histórico Roberto Brasero

Roberto Brasero hizo historia del programa anoche con su prueba de apnea, entrado al top 10 históricos del espacio de Antena 3, con un gran tiempo de 3:41 minutos, que le otorgó la máxima puntuación de la noche y la posibilidad de donar los 11.500 euros de la tarjeta del Banco Santander a la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel. Emocionado por su habilidad respiratoria, el meteorólogo de la cadena principal del grupo Atresmedia admitió sentirse muy contento y se alegró de que por fin llegará su gran noche en el concurso. “Pensé que este momento no lo iba a vivir y lo he vivido”, espetó de superar con creces los 3 minutos de apnea.

La prueba de Roberto Brasero no fue la única que cautivo al público de "El Desafío", ya que Genoveva Casanova realizó una coreografía calidoscópica que hizo vibrar a los presentes, que sumado a su emotivo discurso sobre la superación personal que provocó las lágrimas de espectadores, jurado, entrenadores y compañeros. Un alegato en defensa de las mujeres que no pasó desapercibido y que fue aplaudido por todos.

El resto de participantes, destacamos la actuación de Feliciano López, que sorprendió al público al disparar una cerbatana entre llamas, logrando acertar en su segundo intento, aunque no consiguió superar la fase inicial con una diana en movimiento. Por su parte, Victoria de Marichalar venció a Susi Caramelo en un reto de altura sobre un segway, finalizando el recorrido nueve segundos antes que su rival. Gotzon, con una coreografía en una plataforma en la que muy complicado maniobrar, consiguió la segunda mejor puntuación de la noche, afianzando su liderato. Mientras tanto, Lola Lolita no logró superar el desafío de escapismo al no encontrar las llaves correctas para liberar su cabeza antes de que la urna se llenara de agua. Finalmente, El Cordobés completó su número de humor 'Ping Pong Gag', logrando su objetivo de hacer reír al público y cumpliendo con el reto asignado.

Clasificación de "El Desafío"