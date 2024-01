El emotivo regreso de Manu Sánchez a 'Tierra de talento' tras superar un cáncer

La pasada noche del sábado 6 de enero, el presentador Manu Sánchez se puso al frente de 'Tierra de Talento', casi un año después tras haber superado un agresivo cáncer de testículos, en un programa especial del espacio de Canal Sur con motivo del día de Reyes.

Con todo el teatro en pie, aplaudiendo y muy emocionados, con la carne de gallina y llorando, fue recibido el también humorista sevillano, quien no pudo contener las lágrimas por esta cariñosa bienvenida.

"Basta, basta, basta" decía Manu Sánchez entre sonrisas tras abrazarse a todos sus compañeros. "Muchas gracias, perdonadme que estoy tontona. Os prometo que este momento lo he soñado cientos de veces, se lo he pedido cientos de veces a los Reyes. No se si ha sido Melchor, Gaspar y Baltasar, pero os voy a pedir que me dejéis que dedique esto a nuestra Sanidad pública y les dé las gracias por una tontería, porque a mí me han salvado la vida", ha querido empezar Manu sin poder contener la emoción y las lágrimas.

El presentador nazareno añadió que durante estos meses ha visto el programa desde distintos escenarios, "desde la habitación del hospital y de otras habitaciones donde sonaba 'Tierra de talento'".