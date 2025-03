'Espejo Público' carga contra el comunicado "lleno de faltas" de Leticia Sabater tras ser pillada sin puntos en el carnet del coche

Este pasado fin de semana, Leticia Sabater ha protagonizado un nuevo episodio polémico al ser sorprendida por la Guardia Civil conduciendo sin puntos en su carnet. La artista, que se dirigía a una actuación en La Fueva (Huesca) con motivo del Carnaval, fue detenida en un control rutinario donde los agentes descubrieron que su permiso de conducir estaba inhabilitado por acumulación de infracciones.

El incidente provocó que su vehículo fuera inmovilizado, lo que obligó a la organización del evento a proporcionarle un taxi para que pudiera llegar a su concierto con retraso. Tras la repercusión mediática, Sabater ha decidido emitir un comunicado en el que trata de aclarar lo sucedido, aunque el texto no ha hecho más que avivar la polémica por sus múltiples errores ortográficos y gramaticales. En su mensaje, Leticia Sabater ha asegurado que desconocía que su carnet estuviera sin puntos, ya que no había recibido ninguna notificación previa. "En ningún momento me han quitado el carné de conducir", ha afirmado en su escrito. Además, ha explicado que la Guardia Civil le informó de su situación en el momento del control y que, a partir de entonces, quedó inhabilitada para conducir hasta que realice el curso de recuperación de puntos.

'Espejo Público' Atresmedia

Para evitar problemas futuros, la cantante también ha anunciado que ha contratado un chófer privado y que comenzará el curso de Sensibilización y Reeducación Vial a finales de marzo. Sin embargo, más allá del contenido del comunicado, lo que más ha llamado la atención en redes sociales han sido las numerosas faltas de ortografía y la redacción deficiente del texto. Asimismo, el comunicado de Leticia Sabater no ha pasado tampoco desapercibido en 'Espejo Público', el programa matinal de Antena 3, donde sus colaboradores no han dudado en comentar con ironía los errores del texto. Gema López, copresentadora del espacio de Atresmedia, ha explicado lo ocurrido con la Guardia Civil y ha leído parte del comunicado, destacando la ausencia de puntuación y los fallos en las mayúsculas.

Leticia Sabater Gtres

"Lo hemos señalado con un círculo rojo. Las comas no aparecen donde deben, las mayúsculas tampoco, en fin, probablemente, lo hizo tan deprisa como olvidarse de que no tenía puntos en el carnet", ha comentado la periodista con tono sarcástico. Por su parte, Susanna Griso también ha ironizado sobre el nivel del comunicado, recomendando a la artista que en el futuro usara herramientas de corrección automática: "La próxima vez que ponga ChatGPT y le diga: 'oye, escribe como Gabriel García Márquez'". El caso ha generado gran revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado tanto la irresponsabilidad de conducir sin puntos como la falta de cuidado en la redacción del comunicado. Algunos incluso han cuestionado que la cantante no estuviera al tanto de la situación de su carnet, ya que la pérdida de puntos suele notificarse con antelación. Mientras tanto, Sabater ha optado por centrarse en solucionar su situación legal y continuar con sus compromisos profesionales. Aunque su respuesta intentaba zanjar la polémica, parece que el escándalo sigue dando de qué hablar, especialmente por la forma en la que ha tratado de justificar lo sucedido.