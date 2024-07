El estado físico de Terelu Campo aumenta la tensión en "Vamos a ver": “Hasta aquí”

La reciente entrevista de Carlos Costanzia en “De Viernes” sigue generando controversia y el pasado lunes fue analizada en el programa matutino de Mediaset, “Vamos a ver”. Durante este análisis, se vivió un momento de tensión entre Joaquín Prat y Alessandro Lequio, con Terelu Campos en medio del conflicto que protagonizaron ambos en el plató de Telecinco.

Otra falta de respeto más

Lequio inició su intervención diciendo: “Siempre se ha dicho que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero este a la abuela le va a traer toda una panadería”. Luego añadió que Terelu Campos “seguía hinchada de felicidad”. Joaquín Prat corrigió a su compañero señalando que la forma correcta de la frase es “henchida”. Sin embargo, el ex marido de Ana Obregón, conocido por su irreverencia y ocasionales faltas de respeto, replicó al maestro de ceremonias del programa vespertino de Telecinco, afirmando que “estaba hinchada también”. Ante la nueva corrección del presentador, Lequio insistió en su comentario sobre el estado físico de Terelu Campos, lo que aumentó la tensión y puso a prueba la paciencia de Joaquín Prat.

“No, por favor, ya, por favor, es que no te benefician esos comentarios”, expresó Joaquín Prat, quien no toleró más la falta de respeto de Alessandro Lequio hacia la hija mayor de María Teresa Campos. “El otro día te pasé un comentario de ese calibre y ya no, por favor”, añadió el presentador, mostrando su descontento con las continuas faltas de respeto de su compañero. Finalmente, Lequio acató las órdenes de su jefe.

Joaquín le echa un capote a la propia Terelu

Para concluir, Joaquín Prat defendió a Terelu, destacando su admirable actitud ante la complicada situación con su actual yerno. “Ella está feliz, pero está feliz por su hija. Y está al lado de un señor en plató al que solo ha visto dos veces y que ha dejado embarazada a su hija al mes y medio de relación. ¿Y qué hace Terelu? Pues capear como puede”, comentó el maestro de ceremonias, dando por zanjado el tema.